Гибель 5 детей в Костанайской области: появилось видео с места трагедии

Фото: Zakon.kz

Пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в городе Житикара Костанайской области. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором, сообщает Zakon.kz.

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