Смерть ребенка в клинике Астаны: стоматолог девочки дал показания в суде

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 2 декабря 2025 года продолжается допрос свидетелей по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

В суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки. Перед началом дачи показаний он заявил, что прежде всего хотел бы выразить глубокие соболезнования потерпевшей стороне, родителям и близким ребенка.



Первым делом прокурор поинтересовался его стажем работы и образованием, а также спросил, кто проводил первичный осмотр пациентки.

"Я являюсь врачом-стоматологом, мой стаж работы составляет три года. Имею высшее образование, полученное в Карагандинском медицинском университете. В данной клинике первичный осмотр пациентки был проведен другим врачом еще в сентябре. Ко мне она обратилась 23 октября 2024 года на консультацию. Первичный осмотр я осуществил самостоятельно. В его ходе была проведена консультация, визуальный осмотр, зондирование зубов и исследование полости рта. По результатам осмотра выявлено 11 кариозных полостей и плотный слой налета. На основании полученных данных был сформирован предварительный план лечения по указанным 11 зубам", – озвучил Абубакир Тлеухан.

По словам свидетеля, после осмотра была проведена консультация относительно применения препарата "Северан" и порядка проведения операции, в ходе которой разъяснили, какие анализы необходимо сдать и как будет осуществляться общий наркоз.



"Родители были предупреждены, что после того, как мы интубируем ребенка, мы сделаем профессиональную чистку зубов, рентгеновские снимки и уже посмотрим "на голые зубы", где определим, может быть, еще добавятся зубы (для лечения. – Прим. ред). Потому что после того, как мы чистку сделаем, на рентгеновском снимке можем увидеть скрытые кариозные полости. То есть план был изначально предварительным. (...) После того, как мы определили, что есть дополнительно еще 7 кариозных полостей, мы пригласили в кабинет, если я не ошибаюсь, маму. Маму пригласили, если вы смотрели видеоматериалы дела, маме я показываю каждый зуб, каждый зуб показываю досконально и получаю устное согласие. При свидетелях: там моя ассистентка, непосредственно анестезиолог и ассистент анестезиолога. Устное согласие получаем и приступаем к лечению", – дополнил он.

Потерпевшая подтвердила, что несколько раз уточняла у стоматолога вопросы о безопасности увеличения плана лечения, и свидетель признал, что такие вопросы действительно задавались.



Врач пояснил, что направление на анализы он оформил самостоятельно, а решение о возможности применения "Севорана" и отсутствии противопоказаний принимает исключительно врач-анестезиолог. В его обязанности входит лишь оценка состояния полости рта и при наличии воспалительных процессов право отказать в проведении наркоза. Нарушений по этой части он не выявил.

Он указал, что завершил лечение в 13:20. По его словам, у него имеется фотография результата работы с зафиксированным временем, сделанная для демонстрации родителям, и данный файл был представлен следствию. После выхода из кабинета он ориентировочно в 13:40 был уведомлен об ухудшении состояния здоровья ребенка.



"Ничего не предвещало беды, все проходило стандартно, как обычный наркоз. Никаких сигналов аппарат не подавал", – дополнил врач.

На вопрос о максимальной продолжительности применения "Севорана" свидетель пояснил, что ранее проводил лечение под наркозом длительностью около шести часов у пациента примерно четырех лет, в ходе которого было пролечено 20 зубов.



Во вредя допроса свидетель признал, что допустил ошибку, выразившуюся в неполной обтурации корневого канала, однако подчеркнул, что речь идет о незначительном участке, поскольку материал "Метапекс" со временем рассасывается.

Он также подтвердил, что не указал коды МКБ в документации, но считает это нарушением оформительского характера, не связанным с наступившим летальным исходом. Кроме того, он пояснил, что выбранный метод лечения под "Севораном" предполагает завершение всех манипуляций за один сеанс, и отметил, что данная позиция поддержана частным экспертом, чье заключение было представлено в обосновании их жалобы.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.



25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.



27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

2 декабря 2025 года в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.