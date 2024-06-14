Атака с воздуха: как в регионах Казахстана противостоят нашествию саранчи

Несколько регионов страны переживают небывалое нашествие саранчи. За полями практически круглосуточно наблюдают специалисты и разрабатывают еще более эффективный план борьбы с вредителями, сообщает Zakon.kz.

Абайская область

В Абайской области появление первой саранчи зарегистрировали еще 9 и 29 мая 2024 года. Как рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Абайской области Ертай Куанбаев, 12 июня вредителей обнаружили еще на одном участке – на автотрассе от села Карааул до города Аягоз, на территориях Акшатауского и Кызылкесикского сельских округов. В Аксуатском районе появились кулиги саранчовых (крупные стаи. – Прим. ред.).

Фото предоставлено пресс-службой акима Абайской области

Чтобы не допустить дальнейшего продвижения саранчи и ее размножения, территорию их распространения тут же начали обрабатывать химическими спецсредствами. За сутки обработке подверглись 2 тыс. га пастбищ и полей.

"На борьбу с вредителями в зараженные районы своевременно отправлены четыре опрыскивателя и проведена обработка полей. На данный момент опасности нет. В целом, ситуация находится под контролем властей, масштабного распространения саранчи не ожидается", – заверил Ертай Куанбаев.

По словам специалиста, в настоящее время профилактические работы по обработке полей и пастбищ от прожорливых вредителей активно ведутся сразу в восьми районах Абайской области. Планируется в ближайшее время обработать площадь в 77,4 тыс. га. Чтобы сократить сроки проведения профилактических работ, специалисты задействовали возможности малой авиации и спецсредства.

Фото предоставлено Филиалом Абайской области Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов

То, что летом 2024 года в Абайской области ожидается подъем популяции саранчовых, специалисты прогнозировали еще год назад. По словам руководителя филиала Абайской области РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Арай Канафиной, подъемы саранчи отмечаются с определенной цикличностью примерно 10-12 лет.

"Последний подъем отмечался в регионе в 2012 году, и уже с 2022 года мы отмечаем, что ситуация вновь ведет к постепенному, новому витку подъема", – отметила Арай Канафина.

По ее словам, именно поэтому на 2024 год в Абайской области в план прогнозируемых объемов обработок по саранчовым вредителям по итальянскому прусу (стадная саранча) запланировали обработку 40,6 тыс. га практически во всех районах Абайской области, кроме Курчатова.

Фото предоставлено Филиалом Абайской области Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов

Что касается обработки сельхозугодий от азиатской саранчи, то здесь запланированы объемы обработки на площади 18,6 тыс. га. Против этого вида вредителей обрабатывают угодья в четырех сельских районах. Еще 18,168 тыс. га запланированы под обработку от нестадной саранчи.

"Надо сказать, что по сравнению с 2023 годом мы запланировали обработку на площади в 3,7 раза больше. Потому что в результате осенних исследований пришли к выводу, что популяция саранчи значительно выросла: в почве обнаружилось достаточно высокая концентрация "кубышек" саранчи. Именно в них зрелая саранча откладывает в почву яйца", – пояснила Арай Канафина.

Как показывает сегодняшняя ситуация, прогнозы, сделанные специалистами еще осенью 2023 года, полностью себя оправдывают. И объемы запланированных работ по обработке очагов поражения саранчовыми вредителями помогут держать ситуацию в районах на постоянном контроле.

"Время для борьбы с саранчой еще есть: до конца июня. Приблизительно с 10 июля саранча начинает окрыляться, спариваться и откладывать новое потомство. Именно до этого момента нужно успеть обработать все очаги возможного поражения", – говорит Арай Канафина.

По словам эксперта, поскольку все необходимые силы и средства были заготовлены в области загодя, обработка идет в штатном режиме. Например, в Урджарском районе при помощи сверхлегкой авиации уже завершили обработку всех площадей, где возможно появление саранчи.

Сейчас обработка авиацией проводится в Кокпектинском районе. Именно здесь находятся самые большие в Абайской области площади под обработку от вредителей – 16,65 тыс. га. По мнению специалистов, в этом районе находятся места резервации саранчовых, где они охотнее всего находят для себя пропитание и благоприятные условия для жизни и размножения.

"Ситуация под контролем всех заинтересованных служб. Областной филиал Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов работает сегодня, как штаб: сюда стекается вся оперативная информация по планам на обработку площадей, обнаружению саранчи и результатах борьбы с вредителями. Например, на сегодняшний день под обработку подано больше половины запланированных площадей на весь 2024 год", – отметила Арай Канафина.

По словам руководителя Управления сельского хозяйства Абайской области Ертая Куанбаева, мониторинг ситуации проводится регулярно, чтобы сберечь будущий урожай. Однако своевременно выполненная обработка в сельских районах региона позволяет говорить о том, что профилактические меры и своевременная обработка очагов поражения помогут эффективно бороться с нашествием саранчовых и предотвратить их распространение.

Фото предоставлено пресс-службой акима Абайской области

Туркестанская область: пик нашествия

Туркестанская область переживает пик нашествия вредителей на поля, сады и огороды. В 2023 году площадь распространения марокканской саранчи достигала 100 тыс. гектаров, а в этом году увеличилась почти до 300 тыс. Пока саранче не удалось нанести вред крупным сельскохозяйственным объектам. Но от вредных насекомых страдают жители Арыси, Сарыагашского и Келесского районов. Сейчас в регионе начались дополнительные работы по борьбе, к работе также подключились эксперты из других регионов страны.

"По сравнению с 2023 годом площадь нашествия саранчи в три раза больше. Мы работали над этим и провели обработку. Сейчас активная работа идет в Арысском районе, планируют обработать 37 тыс. гектаров земли. Работа по обработке в регионе началась в апреле этого года, но погода была неблагоприятной – обильные дожди. Из-за непогоды нам пришлось позднее начать обработку. Но на данный момент нет какой-либо опасности для фермеров и аграриев", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Бектас Музаппаров, заместитель руководителя территориальной инспекции Туркестанской области.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Специалисты обрабатывают поля против саранчи с помощью спецтехники, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Борьба с вредителями продолжится до июля. Всего в Туркестанской области обработали 260 тыс. гектаров, еще на 50 тыс. обнаружили новые участки распространения насекомых.

В Казахстане обитает более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными вредителями зерновых, овощных культур, пастбищ и сенокосных угодий. На территории республики распространены как стадные, так и нестадные виды саранчовых.

По словам специалистов, наиболее крупными в республике гнездилищами стадных саранчовых являются азиатская, марокканская и итальянская.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Костанайская область

Эксперты по защите растений объясняют нашествие саранчи в Костанайской области так же, как и в Абайской области, с естественным циклом развития вредителей. Так, по наблюдениям специалистов, численность итальянского пруса постепенно начала расти еще в 2022 году. Это происходило из-за благоприятных для вредителя погодных условий и некоторых трудностей, возникавших в прошлые годы при их обработке.

"В 2023 году наблюдалась вспышка этого вредителя в разных регионах области, особенно массово в Наурзумском и Жангельдинском районах. В степях и резервациях Жангильдинского и Амангельдинского района будет отмечаться увеличение численности вредителя в 2024 году. В Наурзумском и Аулиекольском районах будут небольшие вспышки", – рассказала специалист по защите растений Айгуль Олейник.

Специалисты не исключают возможность прилета вредителя со стороны России и Актюбинской области в конце июня – начале июля 2024 года. Кроме того, ожидается увеличение численности нестадных саранчовых с превышением экономического порога вредоносности.

По официальным данным Костанайской областной территориальной инспекции в АПК, химическая обработка полей в регионе началась 27 мая. И сейчас химические работы ведутся в шести районах, среди которых в основном южная часть области. Специальная техника рассредоточена в Амангельдинском, Жангельдинском, Камыстинском, Наурзумском, Аулиекольском районах и городе Аркалык.

Противосаранчовые мероприятия будут проводиться на территориях 15 районов из 17. На 13 июня общая обработанная площадь составила 80,880 тыс. гектаров. В борьбе с саранчовыми уже задействовали 51 единицу техники из 72 запланированных, в том числе используют самолеты, дельтапланы, аэрозольные газогенераторы, наземные вентиляторные и штанговые опрыскиватели.

Глава одного из костанайских сельхозпредприятий Бесултан Сандибеков отметил, что угроза от вредителя, возможно, будет больше, чем в 2023 году.

"Скоро саранча встанет на крыло и это может быть опасно. В 2024 году прогнозируется большее количество вредителя и его активная миграция. Надеяться только на мощности государства не стоит, нужно фермерам объединяться и действовать", – отметил аграрий.

Проблема нашествия саранчи требует комплексного подхода. Предприниматель призвал объединить усилия научных учреждений, фермеров и правительства, чтобы защитить сельхозугодья.

Для оперативного реагирования на появление вредителя в Костанайском регионе при областной инспекции в АПК создали горячую линию +7 702 941 44 93, на которую можно сообщить об обнаружении саранчи.