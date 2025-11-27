#АЭС в Казахстане
Общество

Один звонок – и вы банкрот: представитель АФМ рассказал, как дипфейки разрушают судьбы

Форум, Уроки безопасности, АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:37 Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов 27 ноября 2025 года на форуме "Уроки цифровой безопасности от АФМ" рассказал о стремительном росте мошенничества с использованием дипфейков, сообщает Zakon.kz.

Свое выступление Андрей Давыдов начал с показательного примера о сотруднике частной компании из Гонконга, который перевел мошенникам 25 млн долларов, приняв дипфейки коллег за реальных людей.

"Он участвовал в видеоконференции, где все участники, включая финансового директора, оказались дипфейками. Смешно, да? Но на самом деле это сегодняшняя реальность. Дипфейки являются одной из наиболее существенных угроз для нашего общества. Если мы посмотрим статистику, то с 2019 года их количество увеличилось на 550%. И это уже не просто цифры – это новая реальность, в которой верить своим глазам и ушам становится опасно. По данным отчета Resemble.ai, в 2025 году финансовые потери от мошенничества с использованием искусственного интеллекта превысили 200 млн долларов. Я хочу отметить, что это только за первые четыре месяца 2025 года. При этом компания Deloitte прогнозирует, что к 2027 году убытки от мошенничества с использованием искусственного интеллекта достигнут 40 млрд долларов. Только вдумайтесь в эти цифры", – озвучил Андрей Давыдов.

В Казахстане, по данным МВД, в этом году зарегистрировано уже свыше 40 уголовных дел, связанных с дипфейками.

Фото: Zakon.kz

"То есть, это уже не фантастика из будущего, а потенциальная угроза для каждого из нас. Разберем, как это все работает, и выработаем меры защиты. Для начала рассмотрим три основных типа дипфейк-угроз. Первое – дипфейки в соцсетях. Вы, наверное, с этим сталкивались: создаются фейковые аккаунты в Instagram, Telegram, "ВКонтакте". Мошенники используют дипфейки, публикуют якобы личные фото и видео людей с привлекательной внешностью. Представляются девушками или парнями, выдают себя за иностранцев, входят в доверие. На самом деле переписку ведет бот, созданный мошенниками. Его цель – под разными предлогами выманить деньги, личные данные, интимные фото и другие откровения, чтобы затем шантажировать", – сказал спикер.

Давыдов привел недавний пример из Астаны, где местная жительница, поверив незнакомцу, выдававшему себя за иностранца, перечислила ему 9 млн тенге.

"Интернет-романы выглядят красиво, но за красивыми словами часто скрывается обман. Мужчина, якобы находясь в Дубае, сообщил, что у него заблокирована карта, и просит деньги на гостиницу и билеты домой. Он клянется, что вернет средства. Девушка сначала удивляется, но затем переводит деньги. На что нужно обращать внимание? Слишком быстрое признание в любви, собеседник не выходит на видеосвязь, жалостные истории: болезнь, беда, задержка документов и просьбы о деньгах, документах, ценных вещах. Как защититься? Просто: никогда не переводите деньги малознакомым людям, проверяйте информацию и при малейшем подозрении обращайтесь в правоохранительные органы", – дополнил Андрей Давыдов.

Он добавил, что следующим типом мошеннических схем стали голосовые дипфейки – технологии, позволяющие подделать интонацию и манеру речи близкого человека.

"Представьте: вы не спали две ночи, готовились к экзамену. Вам звонит "мама": "Сынок, доча, мне плохо, нужна операция, срочно переведи деньги". Голос знаком, интонация совпадает. Как не поверить? Это идеальное оружие мошенников. Современным технологиям достаточно 30 секунд записи голоса, чтобы создать копию, способную произносить любые фразы. Также есть видеодипфейки. Мошенники используют фото и видео ваших близких, взятые из соцсетей. Поэтому ограничивайте доступ к личным данным: в WhatsApp по умолчанию фото видно всем – это нужно менять в настройках. Зачастую создаются дипфейки с лицами известных людей, призывающих вложиться в якобы перспективные проекты. Люди вводят данные, получают "личные кабинеты" с виртуальными цифрами, но вывести реальные деньги невозможно – как только человек хочет забрать средства, связь прекращается", – рассказал эксперт.

Он озвучил важный совет: не обольщайтесь легкими заработками.

"Разберем четыре признака видеодипфейка – неестественное моргание, тени ложатся неправильно, размытая граница между лицом и шеей, волосы не двигаются. Основные советы по защите: договоритесь с близкими о кодовом слове, перезванивайте на известный номер, не отправляйте деньги незнакомцам, не поддавайтесь на срочные просьбы, не записывайте и не отправляйте голосовые сообщения и фото незнакомым людям. Главный ключ безопасности – критическое мышление. Если что-то кажется слишком странным или слишком выгодным, остановитесь", – продолжил он.

27 ноября 2025 года в Астане прошел форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ", проводимый в рамках реализации концепции "Закон и Порядок". Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования, акиматом города Астаны. 23 октября 2025 года спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал судить авторов дипфейков как мошенников.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
