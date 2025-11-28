#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцев ждут изменения в образовании – формат лекций может уйти в прошлое

Иткулов, Закон кз, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 18:00 Фото: Zakon.kz
Казахстанский блогер и журналист Сырым Иткулов 27 ноября 2025 года выступил на форуме "Уроки цифровой безопасности от АФМ", передает корреспондент Zakon.kz.

Он выразил мнение, что система образования меняется, и привел примеры.

"Дипфейки уже заходят именно в образовательную систему, когда человек может сам полностью заменить свои онлайн-уроки, к примеру. Программа полностью заменяет систему образования – его речь, лекция, цитата – все это встраивается в систему образования. К примеру, в школах и в университетах учитель уже не может говорить "сделайте конспект", ведь ученики все равно все сделают через Gеmini, через DeepSeek, через нейросети", – сказал Иткулов.

По его мнению, нейросети окажут сильное влияние на систему образования.

"В целом, наверное, тот формат, когда человек выходит на лекцию и своим языком пересказывает, он уйдет в прошлое. Не столько дипфейки, сколько нейросети и новые технологии поменяют целую систему преподавания", – отметил спикер.

Иткулов также рассказал о собственном опыте, когда он столкнулся с дипфейками.

"Что касается дипфейков, я сам стал их жертвой. Несколько раз видео были в медийных чатах, телеграм-каналах, где я "звал" на определенные мероприятия. Оказывается, я "приглашал" на какие-то свои курсы, где я обучаю "медийке". А еще я "просил" донаты через крипту, через акции, и т.д.", – добавил Иткулов.

27 ноября 2025 года в Астане прошел форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ", проводимый в рамках реализации концепции "Закон и Порядок".

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования, акиматом города Астаны.

23 октября 2025 года спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал судить авторов дипфейков как мошенников.

Азамат Сыздыкбаев
