Общество

Нацбанк пересмотрел прогнозы инфляции в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 13:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, как будет складываться инфляция в Казахстане в ближайшие три года, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен.

"Мы уточнили и несколько повысили наши прогнозы по инфляции на 2025 год. Понятно, она ожидается в пределах 12-13%, на 2026 год диапазон прогноза расширен до 9,5-12,5%. По итогам 2027 года ожидается ее замедление до 5,5-7,5%. Пересмотр связан с более высокими инфляционными ожиданиями. Показатели фактической инфляции складываются выше предыдущих прогнозов. Поэтому обновленный прогноз учитывает более медленный рост регулируемых цен в рамках пересмотра темпов по схеме "инфляция + 5%" в 2026-2027 годах. Как вы знаете, в рамках комплексной программы Нацбанка, правительства и АРРФР мы такую форму заложили, ранее ее не было", – сказал он.

Расширение диапазонов в 2026 году, по его словам, отражает возросшую неопределенность в оценках и связано с фактической реализацией налоговой реформы, ее влиянием на совокупный спрос, а также планируемым ростом финансирования со стороны квазибюджетного сектора и его воздействия на экономику.

Отмечается, что проинфляционное влияние будут оказывать дальнейшая либерализация рынка ГСМ и усиление давления со стороны внутреннего спроса ввиду квазифискального стимулирования.

"Увеличение экспорта продовольствия, в том числе мяса, ввиду более выгодной реализации на внешних рынках усиливает давление на цены внутри страны... Растут цены на ГСМ и медикаменты... Инфляционные ожидания населения на год вперед повысились до 13,6% с 13,2% в сентябре, оставаясь волатильными на фоне высокого уровня неопределенности. Долгосрочные ожидания населения по росту цен также подросли... Однако спрос остается устойчивым, несмотря на снижение реальных доходов населения. Продолжается расширение розничного товарооборота. Это может отражать начало реализации ожиданий, связанных с повышением НДС в 2026 году, то есть люди стараются закупиться, сделать покупки до налоговой реформы – драйвером остается покупка непродовольственных товаров и услуг", – сказал Тимур Сулейменов.

28 ноября 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение по базовой ставке: она сохранена на прежнем уровне 18%.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
