#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 11:53 Фото: Zakon.kz
И.о заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Астаны" Фарида Тулешева 28 ноября 2025 года на брифинге в РСК рассказала о принимаемых мерах по выявлению ВИЧ-инфекции у жителей столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, ежегодно в столице проходит обследование 400 тысяч человек.

"В текущем году прошло обследование 382 тысяч человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Охват населения тестированием составил 23,2%, что позволяет контролировать распространение вируса и вовремя выявлять новые случаи. Для диагностики используется тест-система четвертого поколения, способная определить не только антитела ВИЧ, но и антиген R24 – белок вируса, который появляется в крови уже в первой неделе после заражения", – сказала Тулешева.

Это существенно сокращает период между тем, когда вирус уже находится в организме, и когда размножается, но иммунная система еще не выработала достаточное количество антител, чтобы его обнаружить.

"Таким образом, современные тесты позволяют получить достоверный результат уже через три недели после возможного контакта с вирусом", – добавила Тулешева.

Ранее мы писали, что в Казахстане утвердили стандарт медпомощи ВИЧ-инфицированным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Двое подростков заразились ВИЧ в Астане
14:31, 24 июля 2023
Двое подростков заразились ВИЧ в Астане
Есть ли в Астане школы без столовых
17:45, 28 сентября 2023
Есть ли в Астане школы без столовых
Какие суммы можно перевозить внутри Казахстана
12:13, 07 ноября 2025
Какие суммы можно перевозить внутри Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: