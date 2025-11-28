Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году

И.о заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Астаны" Фарида Тулешева 28 ноября 2025 года на брифинге в РСК рассказала о принимаемых мерах по выявлению ВИЧ-инфекции у жителей столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, ежегодно в столице проходит обследование 400 тысяч человек.

"В текущем году прошло обследование 382 тысяч человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Охват населения тестированием составил 23,2%, что позволяет контролировать распространение вируса и вовремя выявлять новые случаи. Для диагностики используется тест-система четвертого поколения, способная определить не только антитела ВИЧ, но и антиген R24 – белок вируса, который появляется в крови уже в первой неделе после заражения", – сказала Тулешева.

Это существенно сокращает период между тем, когда вирус уже находится в организме, и когда размножается, но иммунная система еще не выработала достаточное количество антител, чтобы его обнаружить.

"Таким образом, современные тесты позволяют получить достоверный результат уже через три недели после возможного контакта с вирусом", – добавила Тулешева.

