Алматинцев предупредили о смертельной опасности в Большой Алматинке

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 15 июля 2025 года обратился к горожанам с просьбой, сообщает Zakon.kz.

"Наверняка вы не раз видели, как кто-то купается или стирает ковры прямо в русле Большой Алматинки – на участке от улицы Т0ле би до проспекта Райымбека, где река выходит из озера Сайран. Но знаете ли вы, что это опасная зона, и купание здесь строго запрещено?" – обратились в ДЧС.

В ведомстве предупреждают, что течение может быть коварным: подхватит – и вы даже не успеете позвать на помощь.

"Чтобы напомнить об этом, сотрудники Управления по ЧС Ауэзовского района вместе с акиматом нанесли вдоль русла огромные надписи "Купаться запрещено!" Не рискуйте жизнью ради минутной прохлады. Берегите себя!" – просят в ДЧС.

Ранее стало известно, что в озере Сайран запрещено купаться в связи с отрицательным заключением Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города. При этом 25 июня 2025 года там нашли тела двух утонувших.