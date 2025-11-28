#АЭС в Казахстане
Общество

Рост цен на внутренние товары не исключает Нацбанк

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 13:51 Фото: pexels
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, как долго в Казахстане будут расти цены, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов признал, что повышение НДС само по себе на цены может оказать влияние.

"Если говорить по НДС, буквально минутку, значительная часть эффектов уже реализовалась. То есть люди где-то заранее подняли цены. Ну и потом спрос тоже не безграничен и ты не можешь постоянно повышать цену в условиях снижения реальных доходов населения. Но, тем не менее, понятно, когда фактически придется платить вместо 13% – 16%, вероятно, что какие-то ценники все равно будут немножко повышены. Но это внутренние товары: на хлеб, на молоко, на что угодно", – добавил он.

Ранее Тимур Сулейменов отметил, что продолжается расширение розничного товарооборота. По его словам, сейчас люди стараются сделать покупки до налоговой реформы – драйвером остается покупка непродовольственных товаров и услуг.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
