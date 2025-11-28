Повышение тарифа на выезды "скорой помощи": на что рассчитывать казахстанцам

В Минздраве рассказали, каких изменений ожидать казахстанцам на фоне новостей о планах повысить тариф на выезды "скорой помощи" с 340 до 360 тенге на одного человека, передает корреспондент Zakon.kz.

В Минздраве сообщили, что повышение тарифа позволит повысить финансирование службы скорой помощи.

"Повышение тарифа – это шаг, направленный на финансовую поддержку экстренной медицины, куда входят заработная плата персонала, содержание автопарка, коммунальные расходы, расходные материалы, ночные дежурства", – отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве ответили и на опасение казахстанцев, что такая помощь теперь станет недоступной для населения.

"Данное повышение тарифа никак не коснется обычных граждан, вызовы скорой помощи останутся бесплатными для всех. Эта помощь будет осуществляться в рамках гарантированного государством бесплатного объема медпомощи (ГОБМП)", – подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило поправки в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.