#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

Повышение тарифа на выезды "скорой помощи": на что рассчитывать казахстанцам

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:36 Фото: akorda.kz
В Минздраве рассказали, каких изменений ожидать казахстанцам на фоне новостей о планах повысить тариф на выезды "скорой помощи" с 340 до 360 тенге на одного человека, передает корреспондент Zakon.kz.

В Минздраве сообщили, что повышение тарифа позволит повысить финансирование службы скорой помощи.

"Повышение тарифа – это шаг, направленный на финансовую поддержку экстренной медицины, куда входят заработная плата персонала, содержание автопарка, коммунальные расходы, расходные материалы, ночные дежурства", – отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве ответили и на опасение казахстанцев, что такая помощь теперь станет недоступной для населения.

"Данное повышение тарифа никак не коснется обычных граждан, вызовы скорой помощи останутся бесплатными для всех. Эта помощь будет осуществляться в рамках гарантированного государством бесплатного объема медпомощи (ГОБМП)", – подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило поправки в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Стоит ли казахстанцам оформлять сейчас ипотеку, рассказал глава Нацбанка
15:28, Сегодня
Стоит ли казахстанцам оформлять сейчас ипотеку, рассказал глава Нацбанка
Когда казахстанцам ожидать роста тарифов на электроэнергию
15:54, 19 апреля 2023
Когда казахстанцам ожидать роста тарифов на электроэнергию
Как компенсируют повышение тарифов для малоимущих казахстанцев
12:22, 24 января 2025
Как компенсируют повышение тарифов для малоимущих казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: