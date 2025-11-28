В Казахстане увеличат финансирование скорой медпопощи
Цель поправок – финансовое обеспечение возросшей нагрузки на службу скорой медицинской помощи.
В частности, предлагается увеличить финансирование скорой помощи в рамках ГОБМП:
"Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан", – говорится в документе.
В целом, изменения направлены на:
- повышение оперативности реагирования на вызовы;
- улучшение качества помощи для пациентов;
- поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.
В Минздраве отмечают, что повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь – более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 декабря.