Прогноз погоды на 1 декабря для Алматы, Астаны и Шымкента

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода с 29 ноября по 1 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С.

30 ноября: переменная облачность, ночью и утром снег. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем около 0°С.

1 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2°С. В Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. Алматы 29 ноября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2°С, днем +7+9°С.

30 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +8+10°С.

1 декабря: переменная облачность. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С. Шымкент 29 ноября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +10+12°С.

30 ноября: небольшая облачность. Ночью и утром туман. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1°-+1°С, днем +9+11°С.

1 декабря: небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -2°С, днем +9+11°С. Также синоптики рассказывали, что первые дни зимы по всему Казахстану обещают быть непредсказуемыми.

