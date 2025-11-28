#АЭС в Казахстане
Общество

Прогноз погоды на 1 декабря для Алматы, Астаны и Шымкента

деревья, погода, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 15:12 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода с 29 ноября по 1 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С.
  • 30 ноября: переменная облачность, ночью и утром снег. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем около 0°С.
  • 1 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2°С.

В Алматы и Шымкенте осадков не ожидается.

Алматы

  • 29 ноября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2°С, днем +7+9°С.
  • 30 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +8+10°С.
  • 1 декабря: переменная облачность. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

Шымкент

  • 29 ноября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°С, днем +10+12°С.
  • 30 ноября: небольшая облачность. Ночью и утром туман. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1°-+1°С, днем +9+11°С.
  • 1 декабря: небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -2°С, днем +9+11°С.

Также синоптики рассказывали, что первые дни зимы по всему Казахстану обещают быть непредсказуемыми.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
