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События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 20:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 8-10 мороза.
  • 18 декабря: переменная облачность, днем снег, поземок. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 5-7 мороза.
  • 19 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер южный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.

Алматы

  • 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 4-6 мороза.
  • 18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 0-2 мороза.
  • 19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 0-2 тепла.

Шымкент

  • 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 0-2 мороза.
  • 18 декабря: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 19 декабря: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.

Ранее сообщалось, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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