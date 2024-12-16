Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 8-10 мороза.

18 декабря: переменная облачность, днем снег, поземок. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 5-7 мороза.

19 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер южный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза. Алматы 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 4-6 мороза.

18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 0-2 мороза.

19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 0-2 тепла. Шымкент 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 0-2 мороза.

18 декабря: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.

19 декабря: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла. Ранее сообщалось, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря.

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