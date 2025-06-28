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События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 29 июня по 1 июля

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 29 июня по 1 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 29 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.
  • 30 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°.
  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

Прогноз погоды в Алматы

  • 29 июня: ночью переменная облачность, дождь, гроза. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, ночью порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днём +30+32°.
  • 30 июня: ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.
  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.
  • 30 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +32+33°.
  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +35+37°.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды по Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе воздух прогреется до 38 градусов.

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Андрей Дюсупов
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