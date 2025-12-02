Крупнейший в Центральной Азии хлопководческий комплекс за 200 млрд тенге создадут в Казахстане

Правительство Казахстана одобрило заключение соглашения об инвестициях между Министерством сельского хозяйства и ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" по выращиванию и глубокой переработке хлопка-сырца в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект отвечает задачам, поставленным главой государства по развитию отрасли сельского хозяйства и внедрению передовых агротехнологий.

"Целью проекта является формирование полного цикла производства – от выращивания хлопка на поле до производства готовой одежды. В результате планируется создание крупнейшего в Центральной Азии хлопководческого комплекса на площади 60 тыс. га орошаемых земель в Отырарском районе и городе Арысь. Будет создано более 1,4 тыс. постоянных и свыше 300 временных рабочих мест". Пресс-служба правительства РК

Инвестором выступает китайская компания Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. На первом этапе реализации проекта предусмотрено вложение более 58 млрд тенге, общий объем иностранных инвестиций превысит 200 млрд тенге, о чем ранее были достигнуты договоренности в ходе переговоров премьер-министра Олжаса Бектенова и главы Xinjiang Lihua Чжана Цихая.

Предусматривается внедрение технологических решений, которые ранее не использовались в таком масштабе: строительство 196 насосных станций с высокоэффективной системой капельного орошения, свыше 500 км оросительных и распределительных каналов, трех крупных насосных комплексов и трех трансформаторных подстанций, системы интегрированной подачи удобрений, а также использование современной сельхозтехники ведущих мировых производителей – тракторов высокой мощности, хлопкоуборочных машин, опрыскивателей и специализированной строительной техники.

Кроме того, на территории комплекса создается линия по переработке полиэтилена и выпуску капельной ленты и гибких труб, что позволит снизить зависимость от импорта и сформировать замкнутый производственный цикл – от выращивания хлопка до выпуска пряжи, тканей и одежды.

Сегодня в Казахстане ежегодно производится 70-75 тыс. тонн хлопкового волокна, из которых около 85% экспортируется.

Реализация проекта позволит увеличить долю глубокой переработки внутри страны, расширит выпуск готовой текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью, что в целом укрепит производственную базу отечественной текстильной промышленности, повысит экспортный потенциал и станет драйвером для развития малого и среднего бизнеса – логистики, ремонта техники и переработки сельхозпродукции.

Справочно:

По данным Министерства сельского хозяйства РК, хлопчатник занимает 15,9% посевных площадей Туркестанской области, которая традиционно является центром отечественного хлопководства. В 2025 году под культурой было засеяно 144,5 тыс. га, из них 50 тыс. га – с применением капельного орошения.

В 2025 году при средней урожайности 29,6 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца – наивысший показатель за последние 18 лет. Достижение стало возможным благодаря активному внедрению водосберегающих технологий, обеспечивающих экономию воды и рост урожайности.

О том, что в Туркестанской области могут построить хлопково-текстильный кластер за 200 млрд тенге, стало известно 24 марта 2025 года.