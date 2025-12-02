#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
События

Крупнейший в Центральной Азии хлопководческий комплекс за 200 млрд тенге создадут в Казахстане

хлопковое поле, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:29 Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана одобрило заключение соглашения об инвестициях между Министерством сельского хозяйства и ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" по выращиванию и глубокой переработке хлопка-сырца в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект отвечает задачам, поставленным главой государства по развитию отрасли сельского хозяйства и внедрению передовых агротехнологий.

Фото: primeminister.kz

"Целью проекта является формирование полного цикла производства – от выращивания хлопка на поле до производства готовой одежды. В результате планируется создание крупнейшего в Центральной Азии хлопководческого комплекса на площади 60 тыс. га орошаемых земель в Отырарском районе и городе Арысь. Будет создано более 1,4 тыс. постоянных и свыше 300 временных рабочих мест".Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

Инвестором выступает китайская компания Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. На первом этапе реализации проекта предусмотрено вложение более 58 млрд тенге, общий объем иностранных инвестиций превысит 200 млрд тенге, о чем ранее были достигнуты договоренности в ходе переговоров премьер-министра Олжаса Бектенова и главы Xinjiang Lihua Чжана Цихая.

Фото: primeminister.kz

Предусматривается внедрение технологических решений, которые ранее не использовались в таком масштабе: строительство 196 насосных станций с высокоэффективной системой капельного орошения, свыше 500 км оросительных и распределительных каналов, трех крупных насосных комплексов и трех трансформаторных подстанций, системы интегрированной подачи удобрений, а также использование современной сельхозтехники ведущих мировых производителей – тракторов высокой мощности, хлопкоуборочных машин, опрыскивателей и специализированной строительной техники.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, на территории комплекса создается линия по переработке полиэтилена и выпуску капельной ленты и гибких труб, что позволит снизить зависимость от импорта и сформировать замкнутый производственный цикл – от выращивания хлопка до выпуска пряжи, тканей и одежды.

Сегодня в Казахстане ежегодно производится 70-75 тыс. тонн хлопкового волокна, из которых около 85% экспортируется.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Реализация проекта позволит увеличить долю глубокой переработки внутри страны, расширит выпуск готовой текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью, что в целом укрепит производственную базу отечественной текстильной промышленности, повысит экспортный потенциал и станет драйвером для развития малого и среднего бизнеса – логистики, ремонта техники и переработки сельхозпродукции.

Фото: primeminister.kz

Справочно:

По данным Министерства сельского хозяйства РК, хлопчатник занимает 15,9% посевных площадей Туркестанской области, которая традиционно является центром отечественного хлопководства. В 2025 году под культурой было засеяно 144,5 тыс. га, из них 50 тыс. га – с применением капельного орошения.

В 2025 году при средней урожайности 29,6 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца – наивысший показатель за последние 18 лет. Достижение стало возможным благодаря активному внедрению водосберегающих технологий, обеспечивающих экономию воды и рост урожайности.

О том, что в Туркестанской области могут построить хлопково-текстильный кластер за 200 млрд тенге, стало известно 24 марта 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нацпроект по развитию агропромышленного комплекса разработали в Казахстане
14:57, 23 апреля 2024
Нацпроект по развитию агропромышленного комплекса разработали в Казахстане
В Казахстане создадут природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя
14:28, 22 мая 2024
В Казахстане создадут природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя
Берик Манасов стал председателем Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК
17:00, 01 августа 2023
Берик Манасов стал председателем Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: