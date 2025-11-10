Хищение 217 млн тенге: раскрыта афера с соцвыплатами для беременных

Прокуратурой Шымкента начато досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 ноября 2025 года, стало известно из сайта надзорного органа.

"Прокуратурой города в ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны гражданки У. В ходе анализа установлено, что данная гражданка с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды", – говорится в релизе, опубликованном в понедельник.

В результате незаконной деятельности, по данным прокуратуры Шымкента, государству причинен ущерб в размере 217 млн тенге.

"По данному факту начато досудебное расследования в соответствии с ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК и направлено в Департамент экономических расследований по Шымкенту. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение обстоятельств дела", – следует из релиза.

