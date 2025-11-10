#Народный юрист
Общество

Хищение 217 млн тенге: раскрыта афера с соцвыплатами для беременных

Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Шымкента начато досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 ноября 2025 года, стало известно из сайта надзорного органа.

"Прокуратурой города в ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны гражданки У. В ходе анализа установлено, что данная гражданка с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды", – говорится в релизе, опубликованном в понедельник.

В результате незаконной деятельности, по данным прокуратуры Шымкента, государству причинен ущерб в размере 217 млн тенге.

"По данному факту начато досудебное расследования в соответствии с ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК и направлено в Департамент экономических расследований по Шымкенту. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение обстоятельств дела", – следует из релиза.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 12:10
"Зачем работать, если можно жить на пособия?": Токаев о перегибах в соцподдержке

23 сентября 2025 года стало известно, что жители Туркестанской области "отказались" от нормальных зарплат и родственников ради получения адресной социальной помощи (АСП). Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
