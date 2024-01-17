Жителя Жамбылской области задержали, когда он выкапывал из-под снега коноплю

51-летнего жителя Жамбылской области во время сбора и заготовки дикорастущей конопли задержали полицейские в предпесковой зоне близ села Татти Меркенского района, сообщает Zakon.kz.

В результате обыска обнаружено и изъято 3,8 кг высушенной марихуаны, предназначенной, по его словам, для личного употребления. Для своих целей задержанный заранее приобрел 50 килограммовый мешок. Также выяснилось, что он руками выкапывал стебли дикорастущей травы из-под снега.



"Задержанный подозревается в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Он дал признательные показания, водворен в ИВС Меркенского района. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП области Алим Бажикбаев.

Ранее сообщалось, что астанчанина осудили за перевозку марихуаны.

