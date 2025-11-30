#АЭС в Казахстане
Происшествия

Глубокий погреб едва не стал могилой для коровы в Актобе

спасатели помогли вытащить корову из глубокой ямы, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 23:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
30 ноября в Актобе, в районе Алматы, в селе Курайлы подразделения оперативно-спасательного отряда провели необычную спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в хозяйственной постройке корова упала в погреб глубиной около двух метров и не могла выбраться самостоятельно. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

"Оценив ситуацию, они организовали безопасный доступ в погреб и при помощи специального снаряжения аккуратно подняли животное на поверхность. Благодаря слаженной работе спасателей корова не получила травм и была передана владельцу", – рассказали в министерстве.

МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдать меры безопасности при содержании скота и следить за состоянием хозяйственных построек, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее спасатели пришли на помощь застрявшему щенку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
