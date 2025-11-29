#АЭС в Казахстане
Общество

Как живет село Енбек, в котором нет алкоголя и преступлений

Как живет село Енбек, в котором нет алкоголя и преступлений, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 15:21 Фото: ДП Туркестанской области
Село Енбек Тюлькубасского района подает успешный пример здорового и безопасного сообщества в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что населенный пункт официально получил статус "Село без алкоголя": уже три года здесь не продается спиртное, а за последние два года не зарегистрировано ни одного преступления.

В селе проживает свыше тысячи человек, насчитывается 131 домов. Жители отмечают, что жизнь в Енбеке значительно изменилась: в центре – семейные ценности, уважение к старшим, сохранение традиций и активное участие молодежи в общественной жизни.

В школах, мечетях и домах культуры регулярно проводят встречи на тему "Здоровый образ жизни – залог светлого будущего", где молодежи разъясняют вред алкоголя и важность ответственного поведения.

По словам участкового инспектора полиции Ерсейта Молдакулова, именно алкоголь является основной причиной преступлений и бытовых конфликтов. Поэтому инициатива жителей стала одним из наиболее эффективных проектов по профилактике правонарушений в регионе. Сегодня праздники и семейные торжества в Енбеке проходят полностью без алкоголя, превратившись в устойчивую традицию.

Также жители села Жалгызтал, расположенного в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, приняли решение полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

