Общество

Люди, на которых держится село: работа фельдшеров Акмолинской области

Егиндыкольский район, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:05 Фото: пресс-служба акимата Егиндыкольского района
Работа сельского фельдшера редко попадает в кадр, но именно она каждый день удерживает здоровье маленьких сел на плаву. Для жителей Егиндыкольского района фельдшер – первый человек, к которому идут со своей болью, и тот, кто всегда приходит, когда нужна помощь.

Эта профессия не знает фиксированного рабочего времени. Днем – прием пациентов, уколы, перевязки, выезды на вызовы. Ночью – стук в окно и знакомый тревожный голос. И фельдшер идет. В дождь, мороз, по разбитой дороге, не думая о часах и погоде, потому что за каждой дверью кто-то ждет.

В Егиндыкольской скорой медицинской помощи вместе работают опытные и молодые специалисты, объединенные одной целью – быть опорой для своих земляков. Старший фельдшер Салина Акмарал Аманжоловна – человек, чье имя в районе знают многие. За годы добросовестной работы она спасла не одну жизнь, выслушала тысячи историй и стала тем самым специалистом, к которому приходят не только за лечением, но и за человеческой поддержкой. Ее профессионализм и огромное сердце давно заслужили уважение жителей.

Особая гордость района – молодые кадры, которые, получив образование, решили вернуться домой, чтобы работать на благо своего села. Владимир Сергеевич Криксин, Юрий Владимирович Дингель и Владияр Александрович Эстерлин выбрали не самый простой путь, но самый честный и нужный. Их выбор – пример того, как любовь к малой родине и желание быть полезным становятся настоящей мотивацией.

"Работа фельдшера – это не просто профессия, это часть жизни. Каждый день люди доверяют мне самое дорогое – свое здоровье. Ночью тяжело подниматься на вызовы, дороги не всегда простые, ответственность огромная. Но когда видишь благодарную улыбку человека, которому помог, все становится понятным. Я горжусь тем, что вернулся в свое село и могу быть полезен своим землякам", – признается Владимир Криксин.

Работа скорой помощи невозможна без тех, кто находится за рулем. Водители Жасулан Жумажанович Мажкенов, Бауыржан Амангельдинович Алиякбаров, Серик Буранович Мусин и Мурат Мейирбекович Калиев – это люди, чья роль часто остается незаметной, но именно от их реакции, аккуратности и скорости зависит, успеет ли бригада вовремя. Они знают каждый участок дороги, каждую улицу и каждую семью, а их спокойствие и опыт помогают фельдшерам работать уверенно даже в самых сложных ситуациях.
Каждый их день – это десятки километров дороги, звонки, выезды, ожидания, возвращения. Это работа, где не бывает мелочей, а цена ошибки слишком высока. Но благодаря этим людям жители района знают: рядом всегда есть те, кто услышит, откликнется и придет на помощь.

Сельская медицина держится на таких людях – сильных, внимательных, настоящих профессионалах своего дела. Их труд – это спокойствие для целого района, уверенность жителей и главное доказательство того, что искреннее служение людям по-прежнему существует.

Айсулу Омарова
Ошибка в тексте: