В Казахстане сообщили хорошие новости для тех, кто готовится получить права
Фото: pexels
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 28 ноября 2025 года, рассказали о том, сколько раз нужно оплачивать пошлину за сдачу теоретического экзамен на водительские права, сообщает Zakon.kz.
С интересным вопросом к специалистам обратился житель Казахстана. Его вопрос звучал следующим образом:
"Я не сдал теоретический экзамен с первой попытки. Нужно ли мне повторно оплачивать госпошлину?"
Как оказалось, повторную государственную пошлину оплачивать не нужно.
"Пошлина взимается только за изготовление водительского удостоверения".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Немного ранее в госкорпорации пояснили, как правильно оформить заявку на экзамен для получения водительского удостоверения.
