Советы

В Казахстане сообщили хорошие новости для тех, кто готовится получить права

Фото: pexels
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 28 ноября 2025 года, рассказали о том, сколько раз нужно оплачивать пошлину за сдачу теоретического экзамен на водительские права, сообщает Zakon.kz.

С интересным вопросом к специалистам обратился житель Казахстана. Его вопрос звучал следующим образом:

"Я не сдал теоретический экзамен с первой попытки. Нужно ли мне повторно оплачивать госпошлину?"

Как оказалось, повторную государственную пошлину оплачивать не нужно.

"Пошлина взимается только за изготовление водительского удостоверения".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Немного ранее в госкорпорации пояснили, как правильно оформить заявку на экзамен для получения водительского удостоверения.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
