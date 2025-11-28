В Казахстане сообщили хорошие новости для тех, кто готовится получить права

Фото: pexels

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 28 ноября 2025 года, рассказали о том, сколько раз нужно оплачивать пошлину за сдачу теоретического экзамен на водительские права, сообщает Zakon.kz.

С интересным вопросом к специалистам обратился житель Казахстана. Его вопрос звучал следующим образом: "Я не сдал теоретический экзамен с первой попытки. Нужно ли мне повторно оплачивать госпошлину?" Как оказалось, повторную государственную пошлину оплачивать не нужно. "Пошлина взимается только за изготовление водительского удостоверения". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Немного ранее в госкорпорации пояснили, как правильно оформить заявку на экзамен для получения водительского удостоверения.

