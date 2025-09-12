#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам могут запретить въезд в Россию за многократные нарушения ПДД

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, нарушение ПДД, нарушения ПДД, иск о ДТП, дорожное происшествие, авария, молоток судьи, суд, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 15:15 Фото: unsplash
Россия ужесточает меры при пересечении границы. Теперь для иностранцев, в том числе и казахстанцев, повторные нарушения правил дорожного движения (ПДД) могут стать причиной для отказа во въезде в страну, сообщает Zakon.kz.

Согласно федеральному закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", въезд иностранцу в Россию может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения.

О новых запретах говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении издания "РИА Новости".

Специалисты изучили более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с ПДД.

Так, решение о неразрешении въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за:

  • управления автомобилем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта;
  • непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
  • управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков;
  • несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,
  • а также из-за других нарушений, связанных с управлением автомобилем и поведением на дороге.

Как следует из одного документа, одному нарушителю запретили въезд в страну на три года. Попытки оспорить в суде это решение остались безрезультатными, несмотря на то, что штрафы были оплачены вовремя и в полном объеме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 15:15
Новые правила въезда в Россию для казахстанцев: в посольстве дали подробные разъяснения

С 30 июня в России введены новые правила въезда для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров уже высказывался по этому поводу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 15:15
Казахстанцев, вылетающих в Россию, попросили приезжать в аэропорт еще раньше

Он попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
