Казахстанцам могут запретить въезд в Россию за многократные нарушения ПДД

Россия ужесточает меры при пересечении границы. Теперь для иностранцев, в том числе и казахстанцев, повторные нарушения правил дорожного движения (ПДД) могут стать причиной для отказа во въезде в страну, сообщает Zakon.kz.

Согласно федеральному закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", въезд иностранцу в Россию может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения.

О новых запретах говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении издания "РИА Новости".

Специалисты изучили более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с ПДД.

Так, решение о неразрешении въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за:

управления автомобилем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта;

непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков;

несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,

а также из-за других нарушений, связанных с управлением автомобилем и поведением на дороге.

Как следует из одного документа, одному нарушителю запретили въезд в страну на три года. Попытки оспорить в суде это решение остались безрезультатными, несмотря на то, что штрафы были оплачены вовремя и в полном объеме.

С 30 июня в России введены новые правила въезда для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров уже высказывался по этому поводу.

Он попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.