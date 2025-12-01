На 10,6 млн тенге оштрафованы организации и чиновники за нарушения в защите персональных данных

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в своем ответе на депзапрос рассказал о проводимой работе в сфере защиты персональных данных казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что за нарушение требований законодательства в сфере защиты персональных данных предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей Кодекса РК "Об административных правонарушениях", а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса.

"С начала 2025 года уполномоченным органом в сфере обеспечения защиты персональных данных проведено 69 внеплановых проверок на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных, в результате которых привлечены к административной ответственности 22 юридических и должностных лица на сумму 10 665 350 тенге", – говорится в ответе министра.

Кроме того, без посещения субъекта (объекта) за нарушение закона "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" привлечены к административной ответственности 17 физических лиц на сумму 1 248 410 тенге.

С рекомендациями по защите персональных данных можно ознакомиться в материале.