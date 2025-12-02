100 коррупционных дел завел КНБ Казахстана

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Комитете национальной безопасности (КНБ) 2 декабря рассказали о результатах деятельности по противодействию коррупции в ноябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в ноябре зарегистрировано 100 уголовных правонарушений , квалифицируемых по следующим статьям УК РК: ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 8;

ст. 190 (мошенничество) – 15;

ст. 194 (вымогательство) – 1;

ст. 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) – 1;

ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;

ст. 249 (рейдерство) – 2;

ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 11;

ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 4;

ст. 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1;

ст. 366 (получение взятки) – 17;

ст. 367 (дача взятки) – 33;

ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 2;

ст. 369 (служебный подлог) – 1;

ст. 371 (халатность) – 1;

ст. 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) – 1;

ст. 425 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) – 1. Направлено в суд 24 уголовных дела по статьям УК РК: ст. 190 (мошенничество) – 10;

ст. 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) – 1;

ст. 366 (получение взятки) – 3;

ст. 367 (дача взятки) – 8;

ст. 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) – 2. Возмещенный ущерб (по оконченным уголовным делам) составил 409,6 млн тенге. Работа продолжается. Отметим, что в августе 2025-го недавно созданной при КНБ Службой по противодействию коррупции было зарегистрировано 51 правонарушение.

