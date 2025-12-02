#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Общество

100 коррупционных дел завел КНБ Казахстана

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Комитете национальной безопасности (КНБ) 2 декабря рассказали о результатах деятельности по противодействию коррупции в ноябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в ноябре зарегистрировано 100 уголовных правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям УК РК:

  • ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 8;
  • ст. 190 (мошенничество) – 15;
  • ст. 194 (вымогательство) – 1;
  • ст. 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) – 1;
  • ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;
  • ст. 249 (рейдерство) – 2;
  • ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 11;
  • ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 4;
  • ст. 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1;
  • ст. 366 (получение взятки) – 17;
  • ст. 367 (дача взятки) – 33;
  • ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 2;
  • ст. 369 (служебный подлог) – 1;
  • ст. 371 (халатность) – 1;
  • ст. 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) – 1;
  • ст. 425 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) – 1.

Направлено в суд 24 уголовных дела по статьям УК РК:

  • ст. 190 (мошенничество) – 10;
  • ст. 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) – 1;
  • ст. 366 (получение взятки) – 3;
  • ст. 367 (дача взятки) – 8;
  • ст. 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) – 2.

Возмещенный ущерб (по оконченным уголовным делам) составил 409,6 млн тенге.

Работа продолжается.

Отметим, что в августе 2025-го недавно созданной при КНБ Службой по противодействию коррупции было зарегистрировано 51 правонарушение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Ударный" старт борьбы с коррупцией показала новая служба КНБ
09:49, 02 сентября 2025
"Ударный" старт борьбы с коррупцией показала новая служба КНБ
КНБ отчитался о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года
11:26, 03 ноября 2025
КНБ отчитался о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года
Токаев назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ
17:16, 08 июля 2025
Токаев назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: