100 коррупционных дел завел КНБ Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Комитете национальной безопасности (КНБ) 2 декабря рассказали о результатах деятельности по противодействию коррупции в ноябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в ноябре зарегистрировано 100 уголовных правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям УК РК:
- ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 8;
- ст. 190 (мошенничество) – 15;
- ст. 194 (вымогательство) – 1;
- ст. 195 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) – 1;
- ст. 206 (неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;
- ст. 249 (рейдерство) – 2;
- ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 11;
- ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 4;
- ст. 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1;
- ст. 366 (получение взятки) – 17;
- ст. 367 (дача взятки) – 33;
- ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 2;
- ст. 369 (служебный подлог) – 1;
- ст. 371 (халатность) – 1;
- ст. 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) – 1;
- ст. 425 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) – 1.
Направлено в суд 24 уголовных дела по статьям УК РК:
- ст. 190 (мошенничество) – 10;
- ст. 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) – 1;
- ст. 366 (получение взятки) – 3;
- ст. 367 (дача взятки) – 8;
- ст. 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) – 2.
Возмещенный ущерб (по оконченным уголовным делам) составил 409,6 млн тенге.
Работа продолжается.
Отметим, что в августе 2025-го недавно созданной при КНБ Службой по противодействию коррупции было зарегистрировано 51 правонарушение.
