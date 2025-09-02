"Ударный" старт борьбы с коррупцией показала новая служба КНБ
Комитет национальной безопасности 2 сентября 2025 года отчитался о результатах деятельности Службы по противодействию коррупции (СПК), созданной при комитете летом текущего года, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенной информации, в августе 2025 года СПК зарегистрировано 51 правонарушение по следующим статьям Уголовного кодекса РК:
- ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 4;
- ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 1;
- ст. 366 (получение взятки) – 17;
- ст. 367 (дача взятки) – 18;
- ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 3;
- ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 4;
- ст. 190 (мошенничество) – 2;
- ст. 369 (служебный подлог) – 1;
- ст. 433 (укрытие уголовного правонарушения) – 1.
Направлено в суд 29 уголовных дел по статьям УК РК:
- ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 9;
- ст. 190 (мошенничество) – 6;
- ст. 366 (получение взятки) – 6;
- ст. 367 (дача взятки) – 5;
- ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 2;
- ст. 365 (воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью) – 1.
Кроме того, за сообщение о коррупции поощрены два человека на сумму 730 тысяч тенге.
4 августа 2025 года СПК заявила о задержании вице-министра транспорта Казахстана по подозрению в получении взятки.
