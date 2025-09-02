"Ударный" старт борьбы с коррупцией показала новая служба КНБ

Комитет национальной безопасности 2 сентября 2025 года отчитался о результатах деятельности Службы по противодействию коррупции (СПК), созданной при комитете летом текущего года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в августе 2025 года СПК зарегистрировано 51 правонарушение по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 4;

ст. 362 (превышение власти или должностных полномочий) – 1;

ст. 366 (получение взятки) – 17;

ст. 367 (дача взятки) – 18;

ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 3;

ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 4;

ст. 190 (мошенничество) – 2;

ст. 369 (служебный подлог) – 1;

ст. 433 (укрытие уголовного правонарушения) – 1.

Направлено в суд 29 уголовных дел по статьям УК РК:

ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 9;

ст. 190 (мошенничество) – 6;

ст. 366 (получение взятки) – 6;

ст. 367 (дача взятки) – 5;

ст. 368 (посредничество во взяточничестве) – 2;

ст. 365 (воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью) – 1.

Кроме того, за сообщение о коррупции поощрены два человека на сумму 730 тысяч тенге.

4 августа 2025 года СПК заявила о задержании вице-министра транспорта Казахстана по подозрению в получении взятки.