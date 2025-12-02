#АЭС в Казахстане
Общество

Новые механизмы управления СЭЗ разработают в Казахстане

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:51 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе по развитию промышленных площадок, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, сегодня в стране функционируют 16 специальных экономических зон, в которые привлечено трлн тенге инвестиций, а также 66 индустриальных зон, где размещено 305 проектов с объемом инвестиций трлн тенге.

"Для поддержки малого и среднего бизнеса реализуется программа создания малых промышленных зон. На сегодняшний день создано 25 МПЗ (из 34 запланированных), где работают 44 предприятия", – сказал Нагаспаев.

В дальнейшем, отмечает министр, планируется проработка новых механизмов управления индустриальными площадками и обеспечение финансирования инфраструктуры за счет различных источников.

Ранее мы писали о планах Минпрома по увеличению переработки меди в стране.

Азамат Сыздыкбаев
