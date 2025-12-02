Более тысячи предприятий в Казахстане стали применять цифровые технологии

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 2 декабря 2025 года на заседании правительства доложил о ходе цифровизации промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, цифровизация отрасли реализуется по двум ключевым направлениям.

"Первое направление – цифровая трансформация производственных площадок. Оно включает внедрение цифровых решений непосредственно в технологические процессы", – сказал Нагаспаев.

По итогам прошлого года доля предприятий, внедряющих цифровые технологии, выросла с 12,9 до 19,2%, а их количество увеличилось с 390 до 1 073.

"Средства кибербезопасности внедрены на 246 предприятиях, облачные технологии – на 142, решения промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта – на 72, промышленные роботы работают на 48 производствах", – добавил министр.

