Смерть ребенка в стоматологии Астаны: директор клиники дала показания в суде

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 2 декабря 2025 года продолжается допрос свидетелей по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон. Она рассказала, что имеет высшее медицинское образование, стаж работы – более 18 лет и является врачом-ортодонтом. В день смерти пациентки, по ее словам, она была на смене с 14:00.

"В клинику я пришла примерно в 13:38, переоделась, и мне сообщили, что пациент не просыпается. Со слов сотрудников, примерно в 13:45 было замечено, что он не приходит в сознание. Узнав об этом, мы сразу вызвали скорую помощь", – озвучила директор.

Прокурор уточнил, какие меры приняла Хон после того, как ей стало известно, что пациент после наркоза не просыпается. Она ответила, что лично не оказывала медицинскую или реанимационную помощь.

"Я являюсь учредителем клиники, а с 3 октября 2024 года – ее директором. В должности директора я уполномочена действовать от имени товарищества без доверенности, выдавать доверенности на представление его интересов, издавать приказы о назначении, переводе и увольнении сотрудников, определять систему оплаты труда, устанавливать должностные оклады и надбавки, решать вопросы премирования, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. Как учредитель, я осуществляю иные полномочия, предусмотренные законом и не отнесенные к компетенции директора", – перечислила Надежда Хон.

На вопрос о том, как в ТОО осуществляется контроль за соблюдением требований нормативно-правовых актов, в том числе приказов Министерства здравоохранения, регулирующих лечение зубов и предоставление анестезиологических услуг, Хон пояснила, что ответственность за принятие решений в этих вопросах возложена на специалистов соответствующего профиля. С ее слов, врач принимает собственные решения.

Прокурор также уточнил, что одна из сотрудников – медсестра Бушина – была допущена к работе без обязательного сертификата специалиста. Хон отметила, что к ее трудоустройству не имела отношения – этим занимались предыдущий директор и управляющий директор. Позже она разъяснила, что медсестра была уволена.

"Она была уволена после того, как фармконтроль нам разъяснил, что с таким дипломом – лечебное дело, фельдшерский – сотрудник ассистентом стоматолога на данный момент, то есть без переучивания и получения какого-то специализированного дополнительного сертификата, работать не может. Поэтому мы по данному факту ее уволили", – озвучила директор клиники.

Потерпевшая сторона уточнила, соответствовал ли состав персонала требованиям на день операции, поскольку на видеозаписи были лишь врач и сестра-анестезиолог. Хон пояснила, что сестра-анестезиолог была предусмотрена для работы в палате пробуждения и выполнения функций младшего медицинского персонала, однако не смогла назвать ее фамилию.

"Данную сотрудницу я не принимала, поэтому я не помню, как ее зовут, и не проверяла лично ее документы. Поэтому ответить на этот вопрос точно не могу сейчас", – ответила Надежда Хон.

Она также заверила, что дефицита кадров в клинике не имелось. На вопрос о контроле работы врача-анестезиолога-реаниматолога Хон ответила, что за свои действия он отвечает самостоятельно, а руководство клиники не осуществляет над ним контроль, поскольку не обладает необходимыми компетенциями.

"Все мероприятия, касающиеся введения пациента в анестезию, все касательно этих процессов принимает решение врач-анестезиолог. Контроль над ним, над его решениями не осуществляется", – дополнила директор.

На вопрос, почему подсудимая была допущена к работе без требуемого семилетнего опыта, Хон ответила, что не может это пояснить, поскольку на момент ее трудоустройства директором клиники она еще не являлась. Также она не смогла ответить, какой договор был заключен с подсудимой Жумагалиевой.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

