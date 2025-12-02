#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Общество

В Павлодарской области цены на овощи останутся стабильными

Стоимость овощей, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 13:46 Фото: Валерий Бугаев
Акимат Павлодарской области совместно с тепличными комплексами региона договорились не повышать стоимость овощной продукции, сообщает Zakon.kz.

Меморандум о сотрудничестве подписали руководители областных управлений предпринимательства и торговли, а также сельского хозяйства – Талгат Дугалов и Адиль Исин. С другой стороны, документ скрепили подписями директора ТОО "Greenhouse-Qaztomat" Ансат Жанатаев и директор ТОО "Тепличный комплекс Аксу" Наталья Куликова.

Документ направлен на сдерживание роста цен и обеспечение бесперебойных поставок овощей в зимний период.

Аким области Асаин Байханов подчеркнул, что президент страны Касым-Жомарт Токаев на форуме сельхозтоваропроизводителей обозначил стратегическую значимость развития агропромышленного комплекса и необходимость поддержки инвестиционных проектов.

Фото: Валерий Бугаев

Павлодарская тепличная продукция, в том числе помидоры и огурцы, востребована не только на внутреннем рынке, но и в других регионах Казахстана, а также за рубежом. Это усиливает значение механизмов ценового регулирования и делает регион одним из ключевых игроков в отрасли.

Сегодня в области функционируют три крупных тепличных комплекса, ежегодно производящие более 14 тысяч тонн овощей. С 2020 по 2025 год хозяйства получили государственную поддержку в размере 312,2 млн тенге. Только в 2025 году компенсация затрат на электроэнергию составила 163,2 млн тенге.

"Наша задача – не допустить удорожания как социально значимых овощей в зимний период, так и продукции, пользующейся высоким спросом, и обеспечить стабильное насыщение рынка качественными товарами", – отметил Асаин Байханов.

Фото: Валерий Бугаев

В рамках меморандума тепличные хозяйства обязались поставить не менее 140 тонн огурцов и 100 тонн томатов по фиксированным отпускным ценам – 850 и 800 тенге за килограмм соответственно. Розничные цены в социальных магазинах составят 980 тенге за килограмм огурцов и 925 тенге за килограмм томатов. На сельхозярмарках продукция будет реализовываться по 890 и 840 тенге за кг.

Поставки начнутся 5 декабря и охватят Павлодар, Экибастуз и Аксу.

В регионе реализуется масштабный инвестиционный проект по расширению тепличного комплекса "GREENHOUSE-QAZTOMAT" на площади 10,4 гектара. Стоимость проекта – 10,7 млрд тенге. После завершения строительства предприятие станет крупнейшей теплицей в Центральной Азии. Реализация проекта позволит ежегодно дополнительно производить до 15,8 тыс. тонн свежих овощей и создать 114 новых рабочих мест. Запуск запланирован на 2026 год.

Фото: Валерий Бугаев

Отметим, что каждый пятый тенге, вложенный в агропромышленный комплекс Казахстана, приходится на фермеров Павлодарской области. Регион удерживает эту позицию второй год подряд. За восемь месяцев 2025 года привлечено 124 млрд тенге инвестиций.

Сегодня более 30 предприятий области специализируются на глубокой переработке сельхозпродукции, и их число ежегодно растет. Производители доказали свою конкурентоспособность: продукция поставляется более чем в 100 городов ближнего и дальнего зарубежья. Среди новых проектов – запуск трех предприятий по переработке маслосемян и строительство завода по производству чипсов. Особое значение имеет совместный проект с китайской компанией: в регионе возводится современный маслозавод мощностью 50 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составляет 20 млн долларов США.

Фото: Валерий Бугаев

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Акмарал Есимханова
Читайте также
Сестру акима Павлодарской области арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет
14:30, Сегодня
Сестру акима Павлодарской области арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет
Пожары в Павлодарской области будут отслеживать с помощью беспилотников
07:55, 25 июля 2023
Пожары в Павлодарской области будут отслеживать с помощью беспилотников
Хозяйство "Вильгельм" в Павлодарской области незаконно получило земли на 20 лет
09:50, 10 апреля 2024
Хозяйство "Вильгельм" в Павлодарской области незаконно получило земли на 20 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: