В Павлодарской области цены на овощи останутся стабильными

Акимат Павлодарской области совместно с тепличными комплексами региона договорились не повышать стоимость овощной продукции, сообщает Zakon.kz.

Меморандум о сотрудничестве подписали руководители областных управлений предпринимательства и торговли, а также сельского хозяйства – Талгат Дугалов и Адиль Исин. С другой стороны, документ скрепили подписями директора ТОО "Greenhouse-Qaztomat" Ансат Жанатаев и директор ТОО "Тепличный комплекс Аксу" Наталья Куликова.

Документ направлен на сдерживание роста цен и обеспечение бесперебойных поставок овощей в зимний период.

Аким области Асаин Байханов подчеркнул, что президент страны Касым-Жомарт Токаев на форуме сельхозтоваропроизводителей обозначил стратегическую значимость развития агропромышленного комплекса и необходимость поддержки инвестиционных проектов.

Фото: Валерий Бугаев

Павлодарская тепличная продукция, в том числе помидоры и огурцы, востребована не только на внутреннем рынке, но и в других регионах Казахстана, а также за рубежом. Это усиливает значение механизмов ценового регулирования и делает регион одним из ключевых игроков в отрасли.

Сегодня в области функционируют три крупных тепличных комплекса, ежегодно производящие более 14 тысяч тонн овощей. С 2020 по 2025 год хозяйства получили государственную поддержку в размере 312,2 млн тенге. Только в 2025 году компенсация затрат на электроэнергию составила 163,2 млн тенге.

"Наша задача – не допустить удорожания как социально значимых овощей в зимний период, так и продукции, пользующейся высоким спросом, и обеспечить стабильное насыщение рынка качественными товарами", – отметил Асаин Байханов.

Фото: Валерий Бугаев

В рамках меморандума тепличные хозяйства обязались поставить не менее 140 тонн огурцов и 100 тонн томатов по фиксированным отпускным ценам – 850 и 800 тенге за килограмм соответственно. Розничные цены в социальных магазинах составят 980 тенге за килограмм огурцов и 925 тенге за килограмм томатов. На сельхозярмарках продукция будет реализовываться по 890 и 840 тенге за кг.

Поставки начнутся 5 декабря и охватят Павлодар, Экибастуз и Аксу.

В регионе реализуется масштабный инвестиционный проект по расширению тепличного комплекса "GREENHOUSE-QAZTOMAT" на площади 10,4 гектара. Стоимость проекта – 10,7 млрд тенге. После завершения строительства предприятие станет крупнейшей теплицей в Центральной Азии. Реализация проекта позволит ежегодно дополнительно производить до 15,8 тыс. тонн свежих овощей и создать 114 новых рабочих мест. Запуск запланирован на 2026 год.

Фото: Валерий Бугаев

Отметим, что каждый пятый тенге, вложенный в агропромышленный комплекс Казахстана, приходится на фермеров Павлодарской области. Регион удерживает эту позицию второй год подряд. За восемь месяцев 2025 года привлечено 124 млрд тенге инвестиций.

Сегодня более 30 предприятий области специализируются на глубокой переработке сельхозпродукции, и их число ежегодно растет. Производители доказали свою конкурентоспособность: продукция поставляется более чем в 100 городов ближнего и дальнего зарубежья. Среди новых проектов – запуск трех предприятий по переработке маслосемян и строительство завода по производству чипсов. Особое значение имеет совместный проект с китайской компанией: в регионе возводится современный маслозавод мощностью 50 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составляет 20 млн долларов США.