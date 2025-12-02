#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Общество

В Алматы мелкий конфликт в магазине перерос в драку, хаос и гибель девушки на мопеде

место ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 15:12 Фото: Zakon.kz
В Алматы конфликт в продуктовом магазине между двумя парами закончился дорожно-транспортным происшествием (ДТП), в котором погибла пассажирка мопеда, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в ноябре 2024 года. В результате столкновения мопеда и Toyota Camry скончалась 26-летняя девушка. После инцидента за хулиганство к 3 годам лишения свободы осудили 22-летнюю девушку и 23-летнего парня. Их адвокаты в 2025 году обратились в Кассационный суд по уголовным делам с жалобами, где сегодня, 2 декабря, раскрыли обстоятельства трагедии.

"Суд установил следующие обстоятельства: ранним утром 6 ноября 2024 года потерпевший Д. Н. и его девушка Н. А. поехали на мопеде за пивом. В магазине "Наурыз" в Алматы случайный толчок привел к конфликту между потерпевшим Д. Н. и парой В. С., Ф. А", – говорится в сообщении.

А на выходе из магазина потерпевший столкнулся с агрессивной толпой. Когда его девушка попыталась остановить конфликт, осужденная набросилась на нее, повалив на асфальт. Друзья нападавших заглушили мопед, пытаясь забрать ключи.

Потерпевший хотел вызвать полицию, но его стали избивать осужденные.

"Один из нападавших, третий осужденный по этому делу, бил потерпевшего шлемом по голове. Вырвавшись, пара в панике попыталась скрыться на мопеде. В состоянии шока потерпевший, проехав незначительное расстояние, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем. Потерпевшая от полученных травм погибла на месте происшествия, а ее парень с травмами был доставлен в реанимацию", – сообщили в суде.

Кассационный суд по уголовным делам подтвердил обоснованность приговора, указав, что умышленные хулиганские действия группы лиц, начавшиеся с малозначительного конфликта, привели к трагической цепи событий и несут серьезную уголовную ответственность.

Осенью 2025 года на юге Казахстана кровавой дракой закончился конфликт на автомойке в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Конфликт на дороге в Алматы обернулся дракой и уголовным делом
12:56, 25 августа 2024
Конфликт на дороге в Алматы обернулся дракой и уголовным делом
Мужчину ранили ножом во время конфликта на улице в Алматы
20:35, 27 октября 2024
Мужчину ранили ножом во время конфликта на улице в Алматы
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
15:17, 30 сентября 2025
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: