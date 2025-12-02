В Алматы мелкий конфликт в магазине перерос в драку, хаос и гибель девушки на мопеде

В Алматы конфликт в продуктовом магазине между двумя парами закончился дорожно-транспортным происшествием (ДТП), в котором погибла пассажирка мопеда, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в ноябре 2024 года. В результате столкновения мопеда и Toyota Camry скончалась 26-летняя девушка. После инцидента за хулиганство к 3 годам лишения свободы осудили 22-летнюю девушку и 23-летнего парня. Их адвокаты в 2025 году обратились в Кассационный суд по уголовным делам с жалобами, где сегодня, 2 декабря, раскрыли обстоятельства трагедии.

"Суд установил следующие обстоятельства: ранним утром 6 ноября 2024 года потерпевший Д. Н. и его девушка Н. А. поехали на мопеде за пивом. В магазине "Наурыз" в Алматы случайный толчок привел к конфликту между потерпевшим Д. Н. и парой В. С., Ф. А", – говорится в сообщении.

А на выходе из магазина потерпевший столкнулся с агрессивной толпой. Когда его девушка попыталась остановить конфликт, осужденная набросилась на нее, повалив на асфальт. Друзья нападавших заглушили мопед, пытаясь забрать ключи.

Потерпевший хотел вызвать полицию, но его стали избивать осужденные.

"Один из нападавших, третий осужденный по этому делу, бил потерпевшего шлемом по голове. Вырвавшись, пара в панике попыталась скрыться на мопеде. В состоянии шока потерпевший, проехав незначительное расстояние, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем. Потерпевшая от полученных травм погибла на месте происшествия, а ее парень с травмами был доставлен в реанимацию", – сообщили в суде.

Кассационный суд по уголовным делам подтвердил обоснованность приговора, указав, что умышленные хулиганские действия группы лиц, начавшиеся с малозначительного конфликта, привели к трагической цепи событий и несут серьезную уголовную ответственность.

Осенью 2025 года на юге Казахстана кровавой дракой закончился конфликт на автомойке в Туркестанской области.