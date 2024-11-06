Девушка погибла в результате столкновения мопеда и автомобиля в Алматы

6 ноября в результате столкновения мопеда и автомобиля Toyota Camry скончалась 26-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по ул. Ержанова, когда с ул. Осипенко на нее повернул автомобиль Toyota Camry. Вскоре водитель авто увидел перед собой движущийся на высокой скорости мопед, на который он не успел среагировать. Дело в том, что мопедист решил обрулить двигавшийся перед ним автобус городского маршрута и проехать между автомобилем и ним.

Фото: Zakon.kz

В этой ситуации 30-летний мопедист и его пассажирка врезались на полном ходу в автомобиль на полосе встречного движения. Об этом рассказал водитель Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

От силы удара столкновения пассажирка мопеда перелетела автомобиль, отлетев от него примерно на 10 метров и от полученных травм она скончалась на месте.

Со слов очевидцев ДТП, эту пару за несколько минут до происшествия видели в ближайшем магазине. Там у них произошел конфликт с другими покупателями. Со слов продавца магазина, она попросила группу конфликтующих выйти на улицу. Далее там и произошла драка. Территорию магазина мопедист и его пассажирка покинули на высокой скорости.

Позже у магазина обнаружены вещи, бутылки, шлем, свидетельствующие о произошедшем перед ДТП конфликте.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства этого ДТП на месте выясняют сотрудники полиции. Также на месте работает криминалист.

Фото: Zakon.kz

1 ноября в алматинском микрорайоне Кок-Кайнар по улице Мамбетова произошло похожее столкновение с летальным исходом.