Происшествия

Дым в частном детсаду Кокшетау: эвакуированы около 50 человек

пожар в детском саду, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 20:07 Фото: Zakon.kz
1 декабря в службу 112 поступило сообщение о задымлении в частном детском саду Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

На месте подразделения ДЧС установили, что произошло короткое замыкание проточного нагревателя в подвальном помещении, без последующего горения.

"В целях безопасности спасатели эвакуировали 49 человек, из них 39 детей".Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом доме в Гонконге превысило 140 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
