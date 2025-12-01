Дым в частном детсаду Кокшетау: эвакуированы около 50 человек

1 декабря в службу 112 поступило сообщение о задымлении в частном детском саду Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

На месте подразделения ДЧС установили, что произошло короткое замыкание проточного нагревателя в подвальном помещении, без последующего горения.

"В целях безопасности спасатели эвакуировали 49 человек, из них 39 детей". Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

