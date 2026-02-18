"Совершил наезд на майора": подробности страшной аварии в Алматы раскрыла полиция

Сегодня, 18 февраля 2026 года, в социальных сетях появилось видео страшного наезда на пешехода в Алматы. Подробности дорожно-транспортного происшествия (ДТП) раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной в одном из Instagram-пабликов, слабонервных призвали не смотреть кадры аварии, а также написали:

"По информации некоторых источников, в Алматы водитель Hyundai Elantra совершил наезд на пешехода на пр. Рыскулова. Пострадавший мужчина доставлен в БСНП (Городскую больницу скорой неотложной помощи Алматы. – Прим. ред.). Пострадавший является майором РГУ "Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова" МО РК и на момент ДТП находился на выходном".

По данным городской полиции, ДТП произошло 17 февраля в 04:10 в Алатауском районе.

"Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по пр. Рыскулова в восточном направлении, западнее ул. Сокпакбаева, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате данного ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города". Пресс-служба ДП Алматы

По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алатауского района". Пресс-служба ДП Алматы

17 февраля 2026 года сообщалось, что в Алматы пьяный водитель стал участником сразу двух ДТП.