#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.89
587.54
6.48
Право

Установлены предельные тарифы на электроэнергию для новых энергокомпаний

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 09:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 28 ноября 2025 года внес дополнения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены предельные тарифы для новых энергокомпаний:

  • 64-я группа – 30,02 тенге за кВтч;
  • 65-я группа – 30,20 тенге/кВтч;
  • 66-я граппа – 29,65 тенге/кВтч.

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что группа энергопроизводящих организаций дополнена новыми компаниями: ТОО "Sintra Energy" (64-группа), ТОО "KAZ GREEN ENERGY" (65-группа) и ТОО "Aktobe Energy Gaz" (66-группа). В связи с чем для новых субъектов рынка планируется установить соответствующие предельные тарифы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Предельные тарифы на электроэнергию установят для новых энергокомпаний
14:11, 07 ноября 2025
Предельные тарифы на электроэнергию установят для новых энергокомпаний
Предельные тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане с 1 ноября 2023 года
15:03, 02 ноября 2023
Предельные тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане с 1 ноября 2023 года
Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 августа
08:52, 31 июля 2025
Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: