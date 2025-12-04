Установлены предельные тарифы на электроэнергию для новых энергокомпаний
Министр энергетики приказом от 28 ноября 2025 года внес дополнения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.
В частности, добавлены предельные тарифы для новых энергокомпаний:
- 64-я группа – 30,02 тенге за кВтч;
- 65-я группа – 30,20 тенге/кВтч;
- 66-я граппа – 29,65 тенге/кВтч.
Приказ вводится в действие с 1 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что группа энергопроизводящих организаций дополнена новыми компаниями: ТОО "Sintra Energy" (64-группа), ТОО "KAZ GREEN ENERGY" (65-группа) и ТОО "Aktobe Energy Gaz" (66-группа). В связи с чем для новых субъектов рынка планируется установить соответствующие предельные тарифы.
