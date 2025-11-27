"Врач?" – "Да": глава Минздрава спасла пассажира в самолете

В популярной сети Treads активно обсуждают историю о том, как министр здравоохранения Акмарал Альназарова на борту самолета, следовавшего из Астаны в Алматы, оказала помощь пассажиру, сообщает Zakon.kz.

По словам одной из пользовательниц, ранним утром на рейсе из столицы в Алматы стало плохо пассажиру.

"Самолет выруливает на полосу для взлета, я задремала, и тут встревоженный крик – "Стюардесса! Стюардесса! Девушке плохо, врача!". Подошла женщина, начала приводить ее в чувство, измерила давление, оно оказалось высоким", – рассказывает Айгуль Елемес.

Бортпроводники стали подавать салфетки и пакеты, а потом обратились к женщине, сидящей в другом ряду.

"Стюардесса обратилась к ним: "Вы врачи или сопровождающие?". Та, которая меняла пакеты и замерила давление, тихо произнесла: "Врач" – и продолжила свои действия. Дали таблетки, чай, воды, спросили, как она и сможет ли продолжить полет. Девушка сказала: "Да." Начали готовиться к взлету", – подытожила автор.

Позже казахстанка добавила, что врачом, оказавшим помощь, оказалась министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения. Там подтвердили произошедшее:

"Да, верно, Акмарал Альназарова помогла пассажиру с гипертоническим кризом на утреннем рейсе по маршруту Астана-Алматы".

Несколько дней ранее Альназарова эмоционально обратилась к работникам скорой помощи. Ее заявление можно прочитать по этой ссылке.