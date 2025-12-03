В Казахстане пересмотрят тарифы на медицинские услуги

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в Мажилисе рассказала, что в Казахстане пересматривают тарифную политику в медицине и с 2026 года повысятся расценки на ряд услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Павел Казанцев отметил, что направил запрос о пересмотре тарифной политики в сфере здравоохранения с целью обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций, и попросил разъяснить, какие конкретные меры и решения в этом направлении уже приняты.

"Вопросы тарифообразования уже неоднократно поднимались как депутатским корпусом, так и медицинскими организациями, поскольку именно несоответствие тарифов стало одной из причин накопления значительной кредиторской задолженности в отрасли. В прошлом году Министерство здравоохранения провело комплексный анализ и выявило наименее экономически обоснованные тарифы, требующие пересмотра. В результате в 2024 году были увеличены тарифы на услуги родовспоможения на сумму 23 млрд тенге, что позволило данным учреждениям по итогам года погасить многолетнюю кредиторскую задолженность. И помимо этого, это выразилось в клиническом эффекте в виде снижения младенческой смертности", – ответила Альназарова.

По ее словам, на следующий год в рамках закона об ОСМС появляются дополнительные средства.

"103 млрд тенге на следующий год будет направлено на пересмотр фактически 200 видов медицинских услуг, наиболее востребованных среди населения. Вместе с тем именно эти профили из-за низких тарифов были просто закрыты на местах, и мы в рамках работы пересмотра тарифов на это направление направляем 103 млрд тенге. Порядка 34 млрд за счет ГОБМП, остальная сумма за счет средств ОСМС. В 2025 году мы подняли тарифы и в целом новые тарифы утвердили, в том числе, допустим, на протонную терапию, на адаптивно-лучевую терапию, КТ и МТР. Все это даст в первую очередь населению в регионах возможность получать помощь. Планируется восстановить более 2700 дефицитных коек, которые были в свое время закрыты", – сказала Альназарова.

Она отметила, что с 1 января 2026 года новые тарифы вступят в силу. Министр озвучила, что по инфекционной службе в два раза будут увеличены тарифы, по абдоминальной хирургии – на 40%, по другим терапевтическим профилям – от 40 до 85%.

