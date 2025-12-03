#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Глава Минздрава рассказала, как устранят перебои с бесплатными лекарствами

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:32 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в Мажилисе объяснила, как изменят закуп лекарств и сократят перебои с обеспечением пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутата Мажилис Асхат Рахимжанов поинтересовался, какие конкретные системные меры предпринимает Минздрав для устранения хронических перебоев в обеспечении граждан бесплатными лекарственными средствами через ТОО "СК-Фармация", отметив, что проблема сохраняется годами, и в отдельных регионах пациенты не получают препараты месяцами. Он также спросил, как решается вопрос своевременного обеспечения лекарствами впервые выявленных пациентов, в том числе с орфанными заболеваниями, и какие меры предусмотрены для их лечения в переходный период.

"Действительно вопрос очень сложный. Ежегодно вопросы с перебоями у нас случаются, мы признаем это. И было несколько вопросов, которые, в принципе, в течение 2025 года мы решили. Первое – это отсутствие неснижаемого запаса. Впервые постановлением правительства от обязательных выплат части дохода в размере 20,6 млрд тенге "СК-Фармация" в этом году освобождена. Сегодня сформирован неснижаемый запас лекарств, что позволяет предотвратить перерывы в поставках, подобные тем, с которыми мы сталкивались в начале года. Мы в целом решаем этот вопрос комплексно", – ответила Акмарал Альназарова.

По ее словам, в отношении впервые выявленных пациентов до настоящего времени применялось деперсонифицированное планирование.

"Мы в целом от исторически сложившихся объемов запланировали объемы. В текущем году была соответствующая методика утверждена, и мы фактически на 10-12% с увеличением объема на количество пациентов закладываем закуп. Сегодня процедуры всех закупок идут. Помимо этого, общий объем финансирования увеличивается. Если в текущем году он составляет около 270 млрд тенге, то в следующем достигнет 346 млрд тенге с учетом персонифицированного подхода. Поэтому эти все вопросы в комплексе дадут нам возможность беспрерывно, и в том числе оперативно, обеспечивать вновь выявленных пациентов лекарственными препаратами. Что касается механизма закупа, вчера мы докладывали на заседании правительства, что мы в прошлом году в нормативно-правовые акты внесли изменения соответствующие, и сегодня фактически в несколько раз повысили эффективность закупок, которая выражается в экономическом эффекте", – дополнила Акмарал Альназарова.

По данным министра, удалось сэкономить более 36 млрд тенге, и это лишь часть достигнутой экономии.

"Мы до конца года еще ожидаем, значит, она будет еще больше, потому что в первую очередь мы увеличили закуп непосредственно от производителей. Мы пересмотрели в целом ценовую политику, и вот эти все механизмы уже в нормативно-правовые акты заложены и сейчас находятся на стадии реализации. Поэтому вопрос для нас действительно очень стратегический. Дополнительно можем вам презентовать ту работу, которую мы провели, и те планы, которые у нас есть на 2026 год", – заявила Акмарал Альназарова.

16 октября 2025 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, что на компанию "СК-Фармация" завели уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане пересмотрят тарифы на медицинские услуги
11:55, Сегодня
В Казахстане пересмотрят тарифы на медицинские услуги
Исключение из перечня бесплатных лекарств ряда препаратов объяснила глава Минздрава
18:23, 30 апреля 2025
Исключение из перечня бесплатных лекарств ряда препаратов объяснила глава Минздрава
Глава Минздрава призвала фармкомпании снизить цены на лекарства
09:26, 27 июля 2024
Глава Минздрава призвала фармкомпании снизить цены на лекарства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: