Глава Минздрава рассказала, как устранят перебои с бесплатными лекарствами

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в Мажилисе объяснила, как изменят закуп лекарств и сократят перебои с обеспечением пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутата Мажилис Асхат Рахимжанов поинтересовался, какие конкретные системные меры предпринимает Минздрав для устранения хронических перебоев в обеспечении граждан бесплатными лекарственными средствами через ТОО "СК-Фармация", отметив, что проблема сохраняется годами, и в отдельных регионах пациенты не получают препараты месяцами. Он также спросил, как решается вопрос своевременного обеспечения лекарствами впервые выявленных пациентов, в том числе с орфанными заболеваниями, и какие меры предусмотрены для их лечения в переходный период.

"Действительно вопрос очень сложный. Ежегодно вопросы с перебоями у нас случаются, мы признаем это. И было несколько вопросов, которые, в принципе, в течение 2025 года мы решили. Первое – это отсутствие неснижаемого запаса. Впервые постановлением правительства от обязательных выплат части дохода в размере 20,6 млрд тенге "СК-Фармация" в этом году освобождена. Сегодня сформирован неснижаемый запас лекарств, что позволяет предотвратить перерывы в поставках, подобные тем, с которыми мы сталкивались в начале года. Мы в целом решаем этот вопрос комплексно", – ответила Акмарал Альназарова.

По ее словам, в отношении впервые выявленных пациентов до настоящего времени применялось деперсонифицированное планирование.

"Мы в целом от исторически сложившихся объемов запланировали объемы. В текущем году была соответствующая методика утверждена, и мы фактически на 10-12% с увеличением объема на количество пациентов закладываем закуп. Сегодня процедуры всех закупок идут. Помимо этого, общий объем финансирования увеличивается. Если в текущем году он составляет около 270 млрд тенге, то в следующем достигнет 346 млрд тенге с учетом персонифицированного подхода. Поэтому эти все вопросы в комплексе дадут нам возможность беспрерывно, и в том числе оперативно, обеспечивать вновь выявленных пациентов лекарственными препаратами. Что касается механизма закупа, вчера мы докладывали на заседании правительства, что мы в прошлом году в нормативно-правовые акты внесли изменения соответствующие, и сегодня фактически в несколько раз повысили эффективность закупок, которая выражается в экономическом эффекте", – дополнила Акмарал Альназарова.

По данным министра, удалось сэкономить более 36 млрд тенге, и это лишь часть достигнутой экономии.

"Мы до конца года еще ожидаем, значит, она будет еще больше, потому что в первую очередь мы увеличили закуп непосредственно от производителей. Мы пересмотрели в целом ценовую политику, и вот эти все механизмы уже в нормативно-правовые акты заложены и сейчас находятся на стадии реализации. Поэтому вопрос для нас действительно очень стратегический. Дополнительно можем вам презентовать ту работу, которую мы провели, и те планы, которые у нас есть на 2026 год", – заявила Акмарал Альназарова.

16 октября 2025 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, что на компанию "СК-Фармация" завели уголовное дело.