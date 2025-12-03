#Казахстан в сравнении
Общество

Ссора в парке из-за сигареты обернулась убийством: казахстанца посадили на 20 лет

зал суда, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:27 Фото: Zakon.kz
На 20 лет осудили жителя Актюбинской области, совершившего убийство из хулиганских побуждений, сообщает Zakon.kz.

По информации уголовного суда Актюбинской области, инцидент произошел в парке. Мужчина обратился к проходящему мимо подсудимому с просьбой дать сигарету. Тот отказал, что стало поводом для конфликта.

"Во время ссоры К. достал из кармана нож и нанес потерпевшему шесть ударов. В результате потерпевший скончался в больнице", – сообщили 3 декабря 2025 года в суде.

Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным. Суд при назначении наказания учел смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений. В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Акмолинской области мужчину посадили на 10 лет за то, что ударил жену ножом девять раз, чтобы "напугать".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
