Напавшую на фельдшера скорой помощи семью будут судить в Акмолинской области

Фельдшер станции скорой медицинской помощи из города Степногорска Акмолинской области Светлана Оксюта пострадала во время исполнения своих профессиональных обязанностей. На одном из вызовов ее так избили, что женщине пришлось оформлять больничный лист, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Тупая скорая долго ехала"

События имели место 26 августа, но придать им огласку медработник решилась только сейчас. На то у нее есть свои причины, но об этом позже.

"Повод к вызову был – судороги у молодого человека. Это первая категория срочности, 10 минут доезд – мы доехали с мигалками за семь. Тут муж с женой и их 31-летняя дочь встретили с агрессией, мол, "тупая скорая, ехала 18 минут". Снимая все на свои телефоны, грозили передать видео в Управление здравоохранения. Дочь кричала, что у них в Кокшетау такого нет, чтобы так долго ехали. Так как уже стемнело, я сказала водителю принести носилки, чтобы погрузить пациента в машину. Он отказался, сказал, что пойдет пешком. Мы потихоньку его приподняли, повели в машину. Мать и дочь попытались сесть в карету, выражаясь нецензурной бранью, говорили, что будут проверять, как оказывается помощь. Я ответила, что так как они не являются прямыми родственниками и к тому же ведут себя неадекватно, никуда с нами не поедут", – рассказала Светлана.

Несмотря на категорический отказ, женщины стали забираться в машину, фельдшер попыталась преградить им путь.

"Мне "прилетел" один удар в правый глаз. Я перестала видеть, встала пелена, глаз стал слезиться. Второй удар "прилетел" уже по левому виску. Я упала в открытую машину на спину, женщины начали меня мутузить руками, пару раз пнули по ногам. Водитель стал оттаскивать их. Я отталкивала их от себя руками, потом водителю, наконец, удалось вытащить их из машины. Дочь снова вытащила телефон и продолжила снимать. Кое-как закрыв дверь автомобиля, я стала звонить в полицию, параллельно оказывая помощь больному. Во время судорог парень повредил надбровную дугу, и еще была ранка на подбородке. Я стала обрабатывать, в это же время нас с улицы через стекло снимали на камеру с комментариями, дескать, помощь не так оказана", – вспоминает медработник.

Оказав помощь пациенту, она довезла его до травмпункта, а затем обратилась за медицинской помощью сама.

"Держите себя в руках!"

В администрации областной станции скорой медицинской помощи подчеркнули, что опоздания не было, бригада уложилась в десятиминутный норматив.

"Фельдшер, конечно, получила не только физические травмы, но и сильный психологический стресс. Ей, кстати, пришлось брать больничный, да и, в целом, после такого человек, надо полагать, не может чувствовать себя в безопасности на рабочем месте. Такая агрессия, как в этой истории, к счастью, случается очень редко. Но я бы призвала и самих пациентов, и их родственников относиться к фельдшерам с уважением, держать эмоции под контролем. Старайтесь создать спокойную атмосферу, по возможности открыть дверь, помочь с носилками. Потому что наши фельдшеры в большинстве своем – женщины. И ни в коем случае не конфликтовать, ведь все вопросы можно решить мирно, интеллигентно", – обращается к пациентам заместитель директора по лечебно-организационной работе областной станции скорой медицинской помощи Сапура Базарбекова.

Рассказать же о случившемся фельдшер решилась, потому что, по ее мнению, местные органы полиции затягивают дело. В свою очередь, в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 108-1 Уголовного кодекса РК. Стоит отметить, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается штрафом до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Проводятся следственные действия. Следствие, к слову, подходит к завершению, на этой неделе дело обещают передать в суд.

"Фельдшер считает, что расследование ведется очень долго. Как мне пояснили в правоохранительном органе, один из фигурантов дела длительное время лежала в больнице с ребенком, поэтому следственные действия с ней откладывались", – отметил юрист станции скорой помощи Талгат Шукенов.

"Пора усилить защиту медиков"

В Акмолинской области это уже второй случай грубого обращения с работником скорой. Так, в феврале 2024 года в Щучинске на автозаправочной станции произошел конфликт между местным жителем и водителем скорой, спешившим на вызов. Участники инцидента интерпретируют события по-разному. По данным полиции, мужчина нанес телесные повреждения водителю, после чего его водворили в ИВС. Его действия квалифицировали как хулиганство (часть 1 статьи 293 УК РК). Однако вскоре производство по материалам досудебного расследования прекратили: прокуратура Бурабайского района в произошедшем не увидела состава уголовного правонарушения.

В свою очередь, юрист областной станции скорой медицинской помощи Талгат Шукенов напомнил о том, что летом 2024 года Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медиков. Такая мера, по мнению ведомства, нужна потому, что историй с нападением на них становится все больше. В августе 2024 года приводились цифры по Казахстану: с 2019 года произошло 161 нападение на медработников. Об этом сообщалось на сайте Министерства здравоохранения РК.

Ранее мы писали об еще одном случае агрессивного поведения пациентов: в мае 2024 года фельдшера скорой в Алматы против воли удерживали в квартире, применив к ней физическое насилие.

В Караганде при исполнении профессиональных обязанностей избили водителя кареты неотложки. А его коллеге из Темиртау, кроме побоев, пришлось пережить еще и ограбление.

"Как видим, на сегодня медики слабо защищены от нападений, рукоприкладства и других противоправных действий. Поэтому Министерство здравоохранения выступило с инициативой отдельно ввести уголовную ответственность за преступления против сотрудников медучреждений и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден Комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения", – пояснил юрист Степногорской станции скорой медицинской помощи Талгат Шукенов.

Минздрав и Генеральная прокуратура разрабатывают изменения в Уголовный кодекс. В частности, предлагается добавить такие статьи, такие как "Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника" и "Применение насилия в отношении медицинского работника". После таких новшеств ожидается, что рабочая среда для медиков станет безопасней.