Напавшую на фельдшера скорой помощи семью будут судить в Акмолинской области
"Тупая скорая долго ехала"
События имели место 26 августа, но придать им огласку медработник решилась только сейчас. На то у нее есть свои причины, но об этом позже.
"Повод к вызову был – судороги у молодого человека. Это первая категория срочности, 10 минут доезд – мы доехали с мигалками за семь. Тут муж с женой и их 31-летняя дочь встретили с агрессией, мол, "тупая скорая, ехала 18 минут". Снимая все на свои телефоны, грозили передать видео в Управление здравоохранения. Дочь кричала, что у них в Кокшетау такого нет, чтобы так долго ехали. Так как уже стемнело, я сказала водителю принести носилки, чтобы погрузить пациента в машину. Он отказался, сказал, что пойдет пешком. Мы потихоньку его приподняли, повели в машину. Мать и дочь попытались сесть в карету, выражаясь нецензурной бранью, говорили, что будут проверять, как оказывается помощь. Я ответила, что так как они не являются прямыми родственниками и к тому же ведут себя неадекватно, никуда с нами не поедут", – рассказала Светлана.
Несмотря на категорический отказ, женщины стали забираться в машину, фельдшер попыталась преградить им путь.
"Мне "прилетел" один удар в правый глаз. Я перестала видеть, встала пелена, глаз стал слезиться. Второй удар "прилетел" уже по левому виску. Я упала в открытую машину на спину, женщины начали меня мутузить руками, пару раз пнули по ногам. Водитель стал оттаскивать их. Я отталкивала их от себя руками, потом водителю, наконец, удалось вытащить их из машины. Дочь снова вытащила телефон и продолжила снимать. Кое-как закрыв дверь автомобиля, я стала звонить в полицию, параллельно оказывая помощь больному. Во время судорог парень повредил надбровную дугу, и еще была ранка на подбородке. Я стала обрабатывать, в это же время нас с улицы через стекло снимали на камеру с комментариями, дескать, помощь не так оказана", – вспоминает медработник.
Оказав помощь пациенту, она довезла его до травмпункта, а затем обратилась за медицинской помощью сама.
"Держите себя в руках!"
В администрации областной станции скорой медицинской помощи подчеркнули, что опоздания не было, бригада уложилась в десятиминутный норматив.
"Фельдшер, конечно, получила не только физические травмы, но и сильный психологический стресс. Ей, кстати, пришлось брать больничный, да и, в целом, после такого человек, надо полагать, не может чувствовать себя в безопасности на рабочем месте. Такая агрессия, как в этой истории, к счастью, случается очень редко. Но я бы призвала и самих пациентов, и их родственников относиться к фельдшерам с уважением, держать эмоции под контролем. Старайтесь создать спокойную атмосферу, по возможности открыть дверь, помочь с носилками. Потому что наши фельдшеры в большинстве своем – женщины. И ни в коем случае не конфликтовать, ведь все вопросы можно решить мирно, интеллигентно", – обращается к пациентам заместитель директора по лечебно-организационной работе областной станции скорой медицинской помощи Сапура Базарбекова.
Рассказать же о случившемся фельдшер решилась, потому что, по ее мнению, местные органы полиции затягивают дело. В свою очередь, в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 108-1 Уголовного кодекса РК. Стоит отметить, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается штрафом до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Проводятся следственные действия. Следствие, к слову, подходит к завершению, на этой неделе дело обещают передать в суд.
"Фельдшер считает, что расследование ведется очень долго. Как мне пояснили в правоохранительном органе, один из фигурантов дела длительное время лежала в больнице с ребенком, поэтому следственные действия с ней откладывались", – отметил юрист станции скорой помощи Талгат Шукенов.
"Пора усилить защиту медиков"
В Акмолинской области это уже второй случай грубого обращения с работником скорой. Так, в феврале 2024 года в Щучинске на автозаправочной станции произошел конфликт между местным жителем и водителем скорой, спешившим на вызов. Участники инцидента интерпретируют события по-разному. По данным полиции, мужчина нанес телесные повреждения водителю, после чего его водворили в ИВС. Его действия квалифицировали как хулиганство (часть 1 статьи 293 УК РК). Однако вскоре производство по материалам досудебного расследования прекратили: прокуратура Бурабайского района в произошедшем не увидела состава уголовного правонарушения.
В свою очередь, юрист областной станции скорой медицинской помощи Талгат Шукенов напомнил о том, что летом 2024 года Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медиков. Такая мера, по мнению ведомства, нужна потому, что историй с нападением на них становится все больше. В августе 2024 года приводились цифры по Казахстану: с 2019 года произошло 161 нападение на медработников. Об этом сообщалось на сайте Министерства здравоохранения РК.
Ранее мы писали об еще одном случае агрессивного поведения пациентов: в мае 2024 года фельдшера скорой в Алматы против воли удерживали в квартире, применив к ней физическое насилие.
В Караганде при исполнении профессиональных обязанностей избили водителя кареты неотложки. А его коллеге из Темиртау, кроме побоев, пришлось пережить еще и ограбление.
"Как видим, на сегодня медики слабо защищены от нападений, рукоприкладства и других противоправных действий. Поэтому Министерство здравоохранения выступило с инициативой отдельно ввести уголовную ответственность за преступления против сотрудников медучреждений и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден Комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения", – пояснил юрист Степногорской станции скорой медицинской помощи Талгат Шукенов.
Минздрав и Генеральная прокуратура разрабатывают изменения в Уголовный кодекс. В частности, предлагается добавить такие статьи, такие как "Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника" и "Применение насилия в отношении медицинского работника". После таких новшеств ожидается, что рабочая среда для медиков станет безопасней.