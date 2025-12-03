Башмачок крупноцветковый: легенда и тайны редкой орхидеи Казахстана
Фото: pexels
Сотрудники Катон-Карагайского национального парка запустили познавательную рубрику под названием "Флора". Казахстанцам рассказали о редкой жемчужине нацпарка – Башмачке крупноцветковом, сообщает Zakon.kz.
Башмачок крупноцветковый – редкий многолетний цветок, который цветет в июне.
В Катон-Карагайском нацпарке встречается в березняках, на склонах хр. Сарымсакты и местами по берегам Бухтармы.
По легенде, богиня любви Венера укрывалась от дождя под деревом. Ее золотая туфелька упала на тропу, и охотник, проходивший мимо, попытался поднять ее, но туфелька в тот же момент превратилась в этот удивительный цветок.
Стоит уточнить, что этот цветок занесен в Красную книгу Казахстана.
Башмачок крупноцветковый исчезает из-за:
- сбора людьми (особенно в прошлом – "красивая орхидея");
- вытаптывания туристами;
- изменения лесных экосистем;
- пожаров и вырубки;
- чувствительности к малейшим изменениям почвы и влажности.
Восстановление популяций занимает десятилетия.
Интересные факты
- Это одна из самых эффектных орхидей Казахстана.
- Считается индикатором "здоровой" экосистемы – растет только там, где природа мало нарушена.
- Может прожить до 20-30 лет на одном месте.
- Цветок пахнет слабо – он привлекает опылителей формой, а не ароматом.
Немного ранее администрация этого же национального парка опубликовала редкие кадры фотоловушки с алтайским уларом (алтайская горная индейка).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript