Общество

Башмачок крупноцветковый: легенда и тайны редкой орхидеи Казахстана

цветы, горы, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:13 Фото: pexels
Сотрудники Катон-Карагайского национального парка запустили познавательную рубрику под названием "Флора". Казахстанцам рассказали о редкой жемчужине нацпарка – Башмачке крупноцветковом, сообщает Zakon.kz.

Башмачок крупноцветковый – редкий многолетний цветок, который цветет в июне.

В Катон-Карагайском нацпарке встречается в березняках, на склонах хр. Сарымсакты и местами по берегам Бухтармы.

По легенде, богиня любви Венера укрывалась от дождя под деревом. Ее золотая туфелька упала на тропу, и охотник, проходивший мимо, попытался поднять ее, но туфелька в тот же момент превратилась в этот удивительный цветок.

Стоит уточнить, что этот цветок занесен в Красную книгу Казахстана.

Башмачок крупноцветковый исчезает из-за:

  • сбора людьми (особенно в прошлом – "красивая орхидея");
  • вытаптывания туристами;
  • изменения лесных экосистем;
  • пожаров и вырубки;
  • чувствительности к малейшим изменениям почвы и влажности.

Восстановление популяций занимает десятилетия.

Интересные факты

  • Это одна из самых эффектных орхидей Казахстана.
  • Считается индикатором "здоровой" экосистемы – растет только там, где природа мало нарушена.
  • Может прожить до 20-30 лет на одном месте.
  • Цветок пахнет слабо – он привлекает опылителей формой, а не ароматом.

Немного ранее администрация этого же национального парка опубликовала редкие кадры фотоловушки с алтайским уларом (алтайская горная индейка).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
