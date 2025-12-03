Башмачок крупноцветковый: легенда и тайны редкой орхидеи Казахстана

Сотрудники Катон-Карагайского национального парка запустили познавательную рубрику под названием "Флора". Казахстанцам рассказали о редкой жемчужине нацпарка – Башмачке крупноцветковом, сообщает Zakon.kz.

Башмачок крупноцветковый – редкий многолетний цветок, который цветет в июне.

В Катон-Карагайском нацпарке встречается в березняках, на склонах хр. Сарымсакты и местами по берегам Бухтармы.

По легенде, богиня любви Венера укрывалась от дождя под деревом. Ее золотая туфелька упала на тропу, и охотник, проходивший мимо, попытался поднять ее, но туфелька в тот же момент превратилась в этот удивительный цветок.

Стоит уточнить, что этот цветок занесен в Красную книгу Казахстана.

Башмачок крупноцветковый исчезает из-за:

сбора людьми (особенно в прошлом – "красивая орхидея");

вытаптывания туристами;

изменения лесных экосистем;

пожаров и вырубки;

чувствительности к малейшим изменениям почвы и влажности.

Восстановление популяций занимает десятилетия.

Интересные факты

Это одна из самых эффектных орхидей Казахстана.

Считается индикатором "здоровой" экосистемы – растет только там, где природа мало нарушена.

Может прожить до 20-30 лет на одном месте.

Цветок пахнет слабо – он привлекает опылителей формой, а не ароматом.

Немного ранее администрация этого же национального парка опубликовала редкие кадры фотоловушки с алтайским уларом (алтайская горная индейка).