Общество

Названа причина, по которой за шашлычными в Алматы усилили контроль

шашлык, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 18:58 Фото: unsplash
В Алматы усилили контроль за шашлычными, использующими твердое топливо. Об этом 3 декабря 2025 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что санэпидемслужбы Алматы провели 12 внеплановых проверок объектов общественного питания, работающих на твердом топливе.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"По итогам выявлено 10 экологических нарушений. Выдано 7 предписаний, по двум фактам материалы направлены в суд. Всего применено 8 административных мер, сумма штрафов составила 1 887 360 тенге", – сообщили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сотрудники ТОО "Eco Almaty" отметили, что такие точки общепита создают чрезмерный дым, запах и дискомфорт для жителей соседних домов.

"С владельцами на постоянной основе проводится разъяснительная работа: использование твердого топлива запрещено, а при работе на газовом оборудовании необходимо устанавливать фильтры для очистки выбросов. Контроль со стороны Eco Almaty осуществляется согласно Плану мероприятий по охране атмосферного воздуха".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках мониторинга соблюдения правил благоустройства, установленных санитарных требований к предприятиям общепита сотрудниками Управления экологии и окружающей среды и Департамента полиции Алматы проводится разъяснительная работа о существующих ограничениях.

Ранее мы писали, что в Алматы взялись за дымные шашлычные.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
