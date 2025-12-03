Названа причина, по которой за шашлычными в Алматы усилили контроль

В Алматы усилили контроль за шашлычными, использующими твердое топливо. Об этом 3 декабря 2025 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что санэпидемслужбы Алматы провели 12 внеплановых проверок объектов общественного питания, работающих на твердом топливе.

"По итогам выявлено 10 экологических нарушений. Выдано 7 предписаний, по двум фактам материалы направлены в суд. Всего применено 8 административных мер, сумма штрафов составила 1 887 360 тенге", – сообщили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Сотрудники ТОО "Eco Almaty" отметили, что такие точки общепита создают чрезмерный дым, запах и дискомфорт для жителей соседних домов.

"С владельцами на постоянной основе проводится разъяснительная работа: использование твердого топлива запрещено, а при работе на газовом оборудовании необходимо устанавливать фильтры для очистки выбросов. Контроль со стороны Eco Almaty осуществляется согласно Плану мероприятий по охране атмосферного воздуха". Пресс-служба акимата Алматы

В рамках мониторинга соблюдения правил благоустройства, установленных санитарных требований к предприятиям общепита сотрудниками Управления экологии и окружающей среды и Департамента полиции Алматы проводится разъяснительная работа о существующих ограничениях.

