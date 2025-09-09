Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"

В Алматы сотрудники департамента полиции усилили меры по контролю за электросамокатами. Об этом 9 сентября 2025 года заявили в пресс-службе ДП южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, с начала года в Алматы зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия с участием пользователей самокатов. Более 300 человек получили травмы, среди них есть и несовершеннолетние.

"Эта проблема действительно набила оскомину. Полиция продолжит усиливать рейды, проводить профилактику и работать с операторами кикшеринга. Но без сознательности самих горожан проблему решить невозможно. Ответственность за безопасность – это общая задача: родителей, пользователей и компаний, предоставляющих самокаты", – заявил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Он также отметил, что ситуация с электросамокатами требует комплексного подхода.

Согласно предоставленной информации, только за последние сутки полицейскими Алматы выявлено 757 нарушений, связанных с несоблюдением правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности. С начала текущего года количество таких фактов превысило 17 тыс.

Кроме того, сотрудники полиции ежедневно эвакуируют сотни самокатов, оставленных с нарушениями на тротуарах и проезжей части. На специализированную штрафную стоянку уже водворено более 900 самокатов, представлявших помеху для движения пешеходов и транспорта.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами.

9 сентября премьер Олжас Бектенов поручил МВД решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки.