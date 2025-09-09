#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"

полицейский, планшет, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:11 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
В Алматы сотрудники департамента полиции усилили меры по контролю за электросамокатами. Об этом 9 сентября 2025 года заявили в пресс-службе ДП южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, с начала года в Алматы зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия с участием пользователей самокатов. Более 300 человек получили травмы, среди них есть и несовершеннолетние.

"Эта проблема действительно набила оскомину. Полиция продолжит усиливать рейды, проводить профилактику и работать с операторами кикшеринга. Но без сознательности самих горожан проблему решить невозможно. Ответственность за безопасность – это общая задача: родителей, пользователей и компаний, предоставляющих самокаты", – заявил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Он также отметил, что ситуация с электросамокатами требует комплексного подхода.

Согласно предоставленной информации, только за последние сутки полицейскими Алматы выявлено 757 нарушений, связанных с несоблюдением правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности. С начала текущего года количество таких фактов превысило 17 тыс.

Кроме того, сотрудники полиции ежедневно эвакуируют сотни самокатов, оставленных с нарушениями на тротуарах и проезжей части. На специализированную штрафную стоянку уже водворено более 900 самокатов, представлявших помеху для движения пешеходов и транспорта.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:11
"Кладбище" электросамокатов в Астане показала полиция

9 сентября премьер Олжас Бектенов поручил МВД решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какие последствия грозят деструктивным пассажирам в Казахстане
Общество
16:43, Сегодня
Какие последствия грозят деструктивным пассажирам в Казахстане
Когда определят лучшее название для первой АЭС в Казахстане
Общество
16:35, Сегодня
Когда определят лучшее название для первой АЭС в Казахстане
Как изменился рудник "Жомарт" за полгода
Общество
16:00, Сегодня
Как изменился рудник "Жомарт" за полгода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: