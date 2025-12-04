#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.89
587.54
6.48
Общество

Реализация поручений Токаева: на решение проблем с водой в Жезказгане выделены деньги

Жезказган, город Жезказган, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 08:40 Фото: akorda.kz
Из резерва правительства на модернизацию инфраструктуры водоснабжения области Улытау выделено 1,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Действующий комплекс введен в эксплуатацию в 1966 году, износ оборудования достиг 90%, передает пресс-служба правительства. Выделенные из резерва правительства средства позволят завершить строительно-монтажные работы с плановым вводом объекта в эксплуатацию в 2026 году.

"Работа по модернизации инфраструктуры Жезказгана является частью системной работы по обеспечению доступа населения к услугам водоснабжения", – говорится в сообщении.

По итогам 2024 года доступ к качественной питьевой воде составляет:

  • в городах – 99,4%;
  • в сельских населенных пунктах – 98%.

Для достижения 100-процентного показателя в 2025 году правительством в республиканском бюджете предусмотрено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов. Кроме того, за счет средств Специального государственного фонда дополнительно выделено 135,8 млрд тенге на реализацию 229 проектов.

Фото: пресс-служба правительства РК

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что на развитие регионов не хватает порядка 100 млрд тенге.

Алия Абди
Алия Абди
