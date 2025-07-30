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События

Кызылординская область получит 1 млрд тенге от правительства Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 08:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство выделило один млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

В рамках реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению устойчивого водоснабжения аграрного сектора из резерва правительства выделено порядка миллиарда тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для нужд Кызылординской области. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым, передает пресс-служба правительства.

По расчетам специалистов, новое оборудование позволит поддерживать полив на площади свыше шести тысяч гектаров даже при низком уровне воды в магистральных каналах.

"Насосные станции используются для переброски воды из магистральных и межхозяйственных каналов во внутрихозяйственные сети", – говорится в сообщении.

Акиматом области совместно с Кызылординским филиалом РГП "Казводхоз" создана специальная мониторинговая группа, разработан и утвержден график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах в соответствии с объемами воды, поступающей по Сырдарье.

Всего в регионе засеяно 126,4 тыс. га поливных культур, из них 85,2 тыс. га приходится на рис. В рамках текущего поливного сезона объем запланированного водозабора составляет 2,5 млрд куб. м.

18 июля правительство расширило функции Минсельхозу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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