Кызылординская область получит 1 млрд тенге от правительства Казахстана

Правительство выделило один млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

В рамках реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению устойчивого водоснабжения аграрного сектора из резерва правительства выделено порядка миллиарда тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для нужд Кызылординской области. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым, передает пресс-служба правительства.

По расчетам специалистов, новое оборудование позволит поддерживать полив на площади свыше шести тысяч гектаров даже при низком уровне воды в магистральных каналах.

"Насосные станции используются для переброски воды из магистральных и межхозяйственных каналов во внутрихозяйственные сети", – говорится в сообщении.

Акиматом области совместно с Кызылординским филиалом РГП "Казводхоз" создана специальная мониторинговая группа, разработан и утвержден график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах в соответствии с объемами воды, поступающей по Сырдарье.

Всего в регионе засеяно 126,4 тыс. га поливных культур, из них 85,2 тыс. га приходится на рис. В рамках текущего поливного сезона объем запланированного водозабора составляет 2,5 млрд куб. м.

18 июля правительство расширило функции Минсельхозу.