Что делается для обеспечения населения качественной питьевой водой, рассказал Серик Шапкенов

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, какие крупные проекты реализуются в сфере модернизации ЖКХ, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что обеспеченность населения качественной питьевой водой, газом и электрическими сетями в области составляет 99,9%, что охватывает более 713 тыс. человек.

"В рамках обеспечения стабильных и качественных услуг реализован ряд инфраструктурных проектов. В частности, для бесперебойного водоснабжения жителей Атырау и Махамбетского района реконструирована фильтровальная станция №5, что увеличило объем подачи воды на дополнительные 50 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, полностью построено 165 км летнего водопровода в пяти сельских населенных пунктах", – сказал он.

Системно, по словам акима, проводятся работы по модернизации электрических сетей в Атырау и районах области. Обновлено 302 км электрических линий, а в мкр. "Нурсая" заменено 66 км сетей на современные и безопасные кабели. Также завершено строительство подстанции "Нурсая – Самал" мощностью 32 МВт.

"Для автоматизации системы установлено 30 автоматических устройств повторного включения. На правобережье Атырау завершается строительство газораспределительной станции мощностью 120 тыс. кубометров в час и 46 км магистрального газопровода. Кроме того, успешно завершены работы по газификации мкр. "Спутник", объект введен в эксплуатацию", – доложил глава региона.

В текущем году отремонтировано 247,9 км автомобильных дорог. В результате доля дорог в хорошем состоянии выросла с 78% до 83%.

"Для повышения качества пассажирских перевозок продолжается обновление автодорожного, авиационного и железнодорожного транспорта. Закуплено 90 новых автобусов: 48 из них уже введены в эксплуатацию, остальные 42 будут запущены до конца года. В направлении развития авиационного сообщения также сделан важный шаг – в рамках режима "Открытое небо" открыто шесть новых международных маршрутов. В ближайшие годы их количество увеличится до 10", – резюмировал Серик Шапкенов.

Отмечается, что на модернизацию международного аэропорта им. Хиуаз Доспановой привлечено 50 млн долларов инвестиций, работы запланированы до 2026 года. Планируется увеличить пропускную способность воздушной гавани за счет строительства нового терминала.

Кроме того, модернизируются железнодорожный вокзал Атырау и девять вокзалов в районах области.

Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал, как решается вопрос трехсменных школ и дефицита ученических мест.