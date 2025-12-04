#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Общество

Рекордный урожай: СКО делает ставку на продбезопасность

Гауез Нурмухамбетов, конференция, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 15:22 Фото: пресс-служба акимата СКО
О ключевой роли аграрного сектора для Северо-Казахстанской области аким региона Гауез Нурмухамбетов рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, именно сельское хозяйство остается базой, на которой держится экономика области и ее вклад в продовольственную безопасность страны.

"Для Северо-Казахстанской области сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики: агропромышленный комплекс формирует около четверти валового регионального продукта. Общий объем продукции достиг 878,3 млрд тенге, что позволяет региону входить в тройку лидеров страны и вносить значимый вклад в продовольственную безопасность", – отметил глава региона.

СКО дает значительную долю казахстанского продовольствия: здесь производят четверть зерна и масличных культур страны, а также заметную часть молока. В этом году аграрии области собрали рекордный урожай: убрано 4,3 млн гектаров, средняя урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара, валовой сбор достиг 6,5 млн тонн.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"У нас производится четверть казахстанского зерна, 23,6 % масличных культур и десятая часть молока. В растениеводстве достигнуты высокие результаты: убрано 4,3 млн гектаров, площади масличных культур доведены до 1 млн гектаров – это лучший показатель в стране. В среднем по области урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара, валовой сбор достиг рекордных 6,5 млн тонн", – подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.

Как отметил аким, за этими цифрами – системная работа хозяйств, обновление техники, внедрение современных агротехнологий и поддержка государства. Именно поэтому для СКО сельское хозяйство – не просто сильная сторона, а основа экономического роста и стратегический ресурс страны в сфере продовольственной безопасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Что делают для привлечения врачей в СКО, рассказал аким региона
16:22, 04 декабря 2023
Что делают для привлечения врачей в СКО, рассказал аким региона
У нас одна задача – спасти Тепличное: аким СКО сделал заявление касательно паводков
01:12, 27 апреля 2025
У нас одна задача – спасти Тепличное: аким СКО сделал заявление касательно паводков
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
09:56, 10 апреля 2024
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: