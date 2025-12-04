Рекордный урожай: СКО делает ставку на продбезопасность

О ключевой роли аграрного сектора для Северо-Казахстанской области аким региона Гауез Нурмухамбетов рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, именно сельское хозяйство остается базой, на которой держится экономика области и ее вклад в продовольственную безопасность страны.

"Для Северо-Казахстанской области сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики: агропромышленный комплекс формирует около четверти валового регионального продукта. Общий объем продукции достиг 878,3 млрд тенге, что позволяет региону входить в тройку лидеров страны и вносить значимый вклад в продовольственную безопасность", – отметил глава региона.

СКО дает значительную долю казахстанского продовольствия: здесь производят четверть зерна и масличных культур страны, а также заметную часть молока. В этом году аграрии области собрали рекордный урожай: убрано 4,3 млн гектаров, средняя урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара, валовой сбор достиг 6,5 млн тонн.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"У нас производится четверть казахстанского зерна, 23,6 % масличных культур и десятая часть молока. В растениеводстве достигнуты высокие результаты: убрано 4,3 млн гектаров, площади масличных культур доведены до 1 млн гектаров – это лучший показатель в стране. В среднем по области урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара, валовой сбор достиг рекордных 6,5 млн тонн", – подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.

Как отметил аким, за этими цифрами – системная работа хозяйств, обновление техники, внедрение современных агротехнологий и поддержка государства. Именно поэтому для СКО сельское хозяйство – не просто сильная сторона, а основа экономического роста и стратегический ресурс страны в сфере продовольственной безопасности.