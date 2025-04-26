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События

У нас одна задача – спасти Тепличное: аким СКО сделал заявление касательно паводков

Гауез Нурмухамбетов, СКО, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 01:12 Фото: акимат СКО
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов прокомментировал ситуацию с паводками в регионе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 27 апреля написал пост на своей странице в Instagram.

"Уже три дня работаем в круглосуточном режиме. Лично контролирую ход укрепления защитного вала в Тепличном. Вчера прошел 30 тысяч шагов, сегодня – аналогичную дистанцию. На месте задействована вся необходимая техника, развернуты палатки, организовано питание. В работах участвуют до 1,6 тысячи человек – это сотрудники предприятий, организаций, госслужащие, военнослужащие и спасатели. Свою помощь оказывают и наши районы", – написал аким. 

Также он отметил, что на подмогу прибыли спасательные бригады из соседних регионов. Уложено 90 тысяч мешкотары.

"Установили водоналивную дамбу. Привлекаем водолазов для недопущения протечек под дамбой. Пообщался с людьми и искренне поблагодарил всех, кто трудится круглосуточно, невзирая на все трудности. Главная задача – полная безопасность населенного пункта. Продолжаем работать до полного устранения всех рисков", – заключил Гауез Нурмухамбетов. 

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов проинформировал, что в Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка. В связи с этим, по его словам, ведется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Глава региона заверил, что все службы работают в усиленном режиме. 25 апреля стало известно, что пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области разослала информацию об эвакуации жителей села Тепличное, расположенном в Кызылжарском районе. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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