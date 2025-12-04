Обещал купить мороженое: пожизненный срок получил педофил из ЗКО

Трагедия произошла 22 августа 2025 года в селе Таскала Таскалинского района. Тогда в полицию обратилась сельчанка и сообщила о пропаже пятилетней дочери, передает корреспондент Zakon.kz.

Ребенка нашли утром следующего дня в лесополосе на окраине села. Девочка была без сознания. Оказалось, что преступник является знакомым мамы, и в тот день 32-летний мужчина был у них в гостях. Вечером он забрал ребенка в магазин и обещал купить мороженое. Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, зафиксировали момент, когда педофил со своей жертвой покупали сладости.

"Подсудимый, достоверно зная, что потерпевшая является малолетним ребенком, купив сладости, обманным путем повел ее в безлюдное место, тем самым похитив потерпевшую, где стал незаконно удерживать ее и совершил с ней преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней", – сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО.

Девочку срочно доставили в больницу, где медики подтвердили факт насилия. Сам подсудимый вину свою не признал. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за тяжкое преступление, а его судимость на момент преступления не была погашена. По этой причине суд усмотрел в его действиях опасный рецидив.

Приговором суда подсудимый был признан виновным в похищении человека и в изнасиловании малолетней. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", – сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.