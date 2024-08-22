Житель ЗКО обратился к спасателям за помощью для своей дочери

22 августа в городе Уральске отец с дочерью обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Они приехали на базу оперативно-спасательного отряда из пригорода. Оказалось, что его 11-летняя дочь надела на палец гайку и не смогла самостоятельно ее снять. Спасатели при помощи слесарных инструментов помогли освободить распухший палец от необычного украшения.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Подростку оказали медицинскую помощь и вернули благодарному родителю.

Похожая ситуация произошла в Астане. Столичные спасатели оказали жителю города помощь в экстренной ситуации. Мужчина не смог самостоятельно снять кольцо с пальца.