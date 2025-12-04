Штрафы до 20 МРП: что ждет водителей зимой в Казахстане

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Астаны выступила с небольшим заявлением, в котором есть напоминание о зимних шинах и призыв к водителям быть предельно осторожными, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, согласно правилам дорожного движения (ПДД), эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период запрещается.

С 1 декабря вступил в силу обязательный сезон зимних шин. Кодексом об административных правонарушениях в отношении водителей предусмотрена ответственность за управление автомашинами с летними шинами в зимний период.

"Согласно КоАП, штраф за несоответствие шин сезону составит 5 МРП, а при повторном нарушении в течение года – 20 МРП". Пресс-служба ДП Астаны

В 2025 году месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане составляет 3 932 тенге.

Кроме того, столичная полиция обращает внимание водителей: эксплуатация автомобиля без зимних шин в холодный период не только нарушение, но и риск создания серьезной угрозы безопасности на дорогах.

"Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим, удерживать безопасную дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и торможений. Особенно важно заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками". Пресс-служба ДП Астаны

