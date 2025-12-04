#Казахстан в сравнении
Общество

Штрафы до 20 МРП: что ждет водителей зимой в Казахстане

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 16:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Астаны выступила с небольшим заявлением, в котором есть напоминание о зимних шинах и призыв к водителям быть предельно осторожными, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, согласно правилам дорожного движения (ПДД), эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период запрещается.

С 1 декабря вступил в силу обязательный сезон зимних шин. Кодексом об административных правонарушениях в отношении водителей предусмотрена ответственность за управление автомашинами с летними шинами в зимний период.

"Согласно КоАП, штраф за несоответствие шин сезону составит 5 МРП, а при повторном нарушении в течение года – 20 МРП".Пресс-служба ДП Астаны

В 2025 году месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане составляет 3 932 тенге.

Кроме того, столичная полиция обращает внимание водителей: эксплуатация автомобиля без зимних шин в холодный период не только нарушение, но и риск создания серьезной угрозы безопасности на дорогах.

"Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим, удерживать безопасную дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и торможений. Особенно важно заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками".Пресс-служба ДП Астаны

Ранее мы рассказывали о том, что на "вафельной" разметке в Алматы зафиксировано больше 1000 нарушений. Что необходимо знать автомобилистам об этом, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
